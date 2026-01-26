El Ejército permitió la Masacre paramilitar de Barrancabermeja: esto dijeron las víctimas

UNIDAD INVESTIGATIVA - CARACOL RADIO

En diálogo con 6AM W, Eduardo Carreño, representante de víctimas y abogado del Colectivo José Alvear Restrepo, se pronunció tras la revelación de la Unidad Investigativa de Caracol Radio, en donde se expuso de forma inédita que el Ejército sí facilitó la recordada ‘masacre de Barranca’ perpetrada por paramilitares el 16 de mayo de 1998.

Allí, se expusieron los nombres de los miembros de la plana mayor del Batallón Nueva Granada que habrían facilitado la incursión de las Autodefensas, conforme las confesiones de los militares de la propia unidad que aceptaron que había un pacto de silencio.

Capitán José González, capitán Álvaro Daza, mayor Oswaldo Prada aceptaron su responsabilidad. Ampliar

El abogado Carreño aseveró que resulta sumamente valiosa la aceptación de responsabilidad por parte de los militares del Batallón Nueva Granada en la masacre después de tantos años, algo que nunca habían querido asumir hasta ahora.

“Saludamos que estos militares hayan aceptado su responsabilidad después de tantos años. No solamente fueron ellos los que participaron por acción directa, porque la operación militar fue conjunta entre Ejército y paramilitares y eso aparece desde el año 2000″ sentenció Carreño.

El representante de víctimas coincidió en que a la fecha y luego de 27 años de estos hechos, ningún miembro de la Fuerza Pública ha sido condenado por esta masacre de las Autodefensas que dejó 7 muertos y 25 desaparecidos.

“La Fiscalía está paralizada”: representante Eduardo Carreño sobre identificación de desaparecidos en la masacre

En la ‘masacre de Barranca’ aún resta por encontrar a por lo menos 15 personas desaparecidas, quienes integraban el grupo de 25 personas que fueron secuestradas por los paramilitares en esa noche del 16 de mayo de 1998.

Frente a este punto, el abogado Eduardo Carreño denunció que la Fiscalía está prácticamente “paralizada”.

“No sé qué le habrá pasado pero no ha tenido la voluntad para seguir esa búsqueda” afirmó con dureza Eduardo Carreño.

Finalmente, se refirió a la ausencia absoluta de condenas en contra de miembros de la Policía o del DAS por estos hechos de la también conocida como ‘masacre del 16 de mayo’, en vista de que algunos policías se acogieron a la JEP y contra miembros del DAS no ha pasado nada.