Interrupción del crudo colombiano en Ecuador resultará en pérdida anual de USD 22 millones: Reinoso

Marcela Reinoso, exgerente general de Petroecuador y Exviceministra de Hidrocarburos, enfatizó que las decisiones unilaterales en temas de integración energética regional perjudican a ambos países involucrados.

La reciente decisión del gobierno ecuatoriano de aumentar en un 900 % la tarifa para transportar petróleo colombiano ha generado una ola de preocupación y debate en la región. Marcela Reinoso, exgerente general de Petroecuador y exviceministra de hidrocarburos, ha ofrecido una perspectiva detallada sobre las implicaciones de esta medida, destacando que perjudica a ambos países involucrados.

