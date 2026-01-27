Hallan 1.450 dosis de cocaína en una vivienda del barrio Montevideo de Villa del Rosario

Imagen de referencia de dosis de cocaína. / Foto: Getty Images. / tumsasedgars

Villa del Rosario

Durante las últimas horas, uniformados de la Policía Metropolitana de Cúcuta llegaron hasta una vivienda ubicada en el barrio Montevideo del municipio de Villa del Rosario, donde se tenían indicios de la venta de estupefacientes.

“El trabajo que estamos realizando, con nuestra policía metropolitana de Cúcuta, frente al tráfico de estupefacientes es muy minucioso. Lo estamos haciendo de manera coordinada con la Fiscalía, porque tenemos como tarea diaria impactar puntos estratégicos de la delincuencia desde donde se esté comercializando estupefacientes”, indicó el coronel Jimmy Arley Belalcázar, comandante (E) de la Policía Metropolitana de Cúcuta.

Durante el allanamiento se logró la incautación de 1.450 dosis de cocaína y al menos 158 de marihuana.

“Llegamos al sitio, allanamos y encontramos esa gran cantidad de dosis que ya estaba lista para ser comercializada, generando inseguridad en nuestros entornos escolares, parques, zonas seguras y sobre todo que iba a afectar a nuestra comunidad”, indicó el coronel Belalcázar.

Aseguró que de momento adelantan la investigación para determinar a qué organización criminal pertenecerían las personas sorprendidas en esta vivienda.