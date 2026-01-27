Abaten a presunto ladrón tras intercambio de disparos en Cúcuta

Cúcuta.

Un presunto asaltante murió tras un intercambio de disparos con un funcionario de la Policía Nacional en hechos ocurridos hacia el mediodía de este lunes 26 de enero, en la avenida 3E con calle 1N, en la comuna 5 de Cúcuta.

De acuerdo con la información conocida, el hecho se registró en el barrio Quinta Voz, cuando un uniformado adscrito a la Sijín que se movilizaba en motocicleta observó a dos hombres armados que, al parecer, intimidaban a una ciudadana para robarla.

El policía intervino y se identificó, lo que habría provocado que los sospechosos reaccionaran disparando.

El intercambio de disparos se extendió por varios metros. Mientras uno de los sujetos logró huir del lugar, el otro cayó sobre la vía pública tras resultar herido de gravedad. Posteriormente se confirmó su muerte.

El hombre abatido fue identificado como Franklin Andrés Castro Tamayo, de 22 años. En el sitio fueron recolectados varios elementos balísticos, así como un arma de fuego y una motocicleta que sería de procedencia venezolana.

Hasta el lugar llegaron familiares del joven fallecido, mientras las autoridades adelantaban los procedimientos judiciales correspondientes.

El caso quedó en manos de la Justicia Penal Militar, que asumió la investigación por tratarse de un hecho en el que estuvo involucrado un integrante activo de la Policía.

Las autoridades continúan tras la pista del segundo sujeto que logró escapar, en un hecho que volvió a generar preocupación entre los habitantes de este sector de la ciudad.

“Este resultado reafirma el compromiso de la institución por enfrentar de manera decidida a las estructuras y actores delincuenciales que afectan la seguridad ciudadana” dijo el coronel Jimmy Arley Belalcázar, comandante (E) de la Policía Metropolitana de Cúcuta.