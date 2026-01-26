Cae alias ‘El Mirto’, señalado como presunto lanchero del Clan del Golfo para mover droga

En acciones contundentes contra el homicidio y el tráfico de estupefacientes, funcionarios de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN), de la Policía Nacional en Cartagena, capturaron a un presunto delincuente en el barrio El Zapatero.

En coordinación con la Fiscalía General de la Nación, se logró materializar una orden de captura contra alias ‘El Mirto’, de 72 años de edad, natural de Arboletes (Antioquia), expedida por el juzgado 101 penal municipal ambulante con funciones de control de garantías de Cartagena.

El capturado, presuntamente, sería el encargado del transporte de estupefacientes en grandes cantidades, para lo cual utilizaba diferentes embarcaciones fluviales administradas por el Grupo Armado Organizado - “Clan del Golfo” - Subestructura Nicolás Antonio Urango Reyes.

Al capturado le registra una anotación judicial como indiciado por el delito de concierto para delinquir por darse para homicidio (2020).

Este golpe es una respuesta institucional por parte de la Policía Nacional, en un trabajo articulado con La Fiscalía General de la Nación, a las estructuras multicrimen que afectan la convivencia y la seguridad ciudadana en esta región del país.