Falcao viaja a Pasto en búsqueda de revancha: varias novedades en la convocatoria de Millonarios

Radamel Falcao García vuelve a una convocatoria de Millonarios. Luego de conocerse la reducción de la sanción por parte del Comité Disciplinario, El Tigre quedó habilitado para el juego de la fecha 3, en la que el conjunto Embajador visitará a Deportivo Pasto.

Vale la pena mencionar que Falcao había recibido una suspensión de cuatro fechas luego de comentarios contra el arbitraje tras su último juego con la camiseta azul, que fue por la fecha 6 de los cuadrangulares del Apertura 2025 contra Santa Fe.

La decisión se basó en el principio del artículo 42 del Código Disciplinario Único de la Federación Colombiana de Fútbol, que se basa en que puede haber una suspensión parcial de la sanción si el futbolista ya cumplió con la mitad de la misma. En este caso, Falcao pagó en los juegos frente a Bucaramanga (fecha 1) y Junior (fecha 2).

Falcao, en búsqueda de revancha en tierras nariñenses

El último recuerdo de Falcao en el Departamental Libertad de Pasto no es el más agradable. En esa oportunidad, fue la fecha 6 de cuadrangulares del Clausura 2024, más específicamente el 8 de diciembre de 2024.

Falcao jugó todo el partido y malogró opciones claras de gol que le pudieron dar el triunfo a Millonarios y la eventual clasificación a la final. No obstante, el encuentro acabó 0-0 y el resultado favoreció a Nacional, que venció a Santa Fe en Bogotá, y fueron los antioqueños los que disputaron el título para luego quedarse con el campeonato.

Ahora tiene la oportunidad de hacer un nuevo debut con la camiseta de Millonarios luego de más de seis meses de inactividad profesional. Su presencia en el campo, los minutos que decida darle el técnico Hernán Torres, pueden ser de contagio positivo para el resto del equipo, que llega de dos derrotas consecutivas y en medio de una crisis en la que el nombre del entrenador está en la cuerda floja.

Otras novedades en la convocatoria de Millonarios

El equipo capitalino recupera dos hombres clave del plantel, quienes viajaron y estarán a disposición del técnico Torres. Se trata de Andrés Llinás, quien se venía recuperando de una fractura del pie izquierdo; Leonardo Castro, que regresa de suspensión, y Alex Castro, quien estuvo ausente también por molestias físicas.

Por decisión técnica no viajaron Sebastián Mosquera y Jorge Hurtado Cabezas. David Mackalister Silva no lo hizo por temas físicos (molestias en los aductores) luego del juego con Junior, así como Alex Moreno Paz.