Dimayor le rebaja la sanción a Falcao: ¿Cuándo volverá a jugar con Millonarios en Liga Colombiana?

Dimayor le rebaja la sanción a Falcao: ¿Cuándo volverá a jugar en Liga Colombiana con Millonarios? / @MillosFCoficial

¡El Tigre vuelve a la Liga Colombiana! Este lunes 26 de enero, el Comité Disciplinario de la Dimayor emitió un comunicado en el que anuncia la “suspensión parcial” de la sanción impuesta contra Radamel Falcao García por las declaraciones dadas en rueda de prensa en contra del arbitraje.

En el documento se anuncia que Millonarios apeló al artículo 42 del campeonato para solicitar la reducción de la pena de cuatro partidos hacia el experimentado delantero, teniendo en cuenta que ya había cumplido con la mitad de la pena (Atlético Bucaramanga, Junior de Barranquilla).

“Conceder la solicitud de suspensión parcial de la ejecutoriedad de la sanción impuesta al jugador Radamel Falcao García Zarate, por medio del artículo 3° de la Resolución No. 065 de 2025 consistente en dos (2) fechas de suspensión, en la medida en que se acreditaron los elementos objetivos y subjetivos, así como las circunstancias concurrentes dispuestas en el artículo 42 del CDU de la FCF", se lee en el comunicado.

Adicionalmente, se aclara que Falcao no podrá incurrir en una infracción similar, debido a que, de hacerlo, la suspensión de su sanción “será revocada” y volverá a entrar en vigor.

“En lo referente al periodo de situación condicional del término de seis (6) meses indicados en la parte considerativa se precisa que, en caso de constatarse por este Comité que el Jugador cometiera una nueva infracción de igual o similar naturaleza, la suspensión decretada en la presente resolución será revocada y la sanción recobrará su vigor; sin perjuicio de la imposición de la sanción por la nueva infracción disciplinaria”, se aclara.

¿Cuándo volverá a jugar Falcao con Millonarios en Liga Colombiana?

Teniendo en cuenta que Radamel Falcao García ya está disponible para jugar, su debut en esta temporada 2026 de la Liga Colombiana sería en la tercera fecha, cuando Millonarios visite al Deportivo Pasto en el Departamental Libertad.

Este compromiso está programado para el miércoles 28 de enero, a las 8:30 de la noche.

El Tigre no juega con Millonarios desde el 19 de junio del 2025, cuando fue titular en la derrota 1-2 del cuadro azul ante Independiente Santa Fe, durante los cuadrangulares finales de aquel semestre.

