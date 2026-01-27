Hombre presuntamente abusa de su hijasta y es capturado

Medellín

Esta captura se dio en el barrio Santa Cruz, en la zona nororiental de Medellín. Este hombre estaría siendo investigado por las autoridades por el delito de acto sexual violento.

El hombre sostenía una relación sentimental de tres años con la madre de la menor de 15 años. Esta acción ocurre luego de que la madre decide dejar a la menor al cuidado de su pareja sentimental, quien procede a tocar las partes íntimas de la adolescente sin su consetimiento.

Las investigaciones siguen para esclarecer los hechos, establecer responsabilidades y continuar con el debido proceso judicial.

Se reitera la importancia de la denuncia oportuna y del acompañamiento institucional para la protección de niñas, niños y adolescentes.