Dos vehículos refuerzan la atención en zonas rurales del Valle de Tenza

Con la llegada de nuevos vehículos extramurales, el hospital regional busca llevar servicios de salud a comunidades históricamente desatendidas.

Felipe Carreño

El Hospital Regional del Valle de Tenza recibió dos nuevos vehículos de transporte extramural que permitirán mejorar la atención en salud de comunidades rurales y de difícil acceso en esta zona del departamento de Boyacá.

El gerente del hospital, Edwin Julio Hurtado, explicó que los vehículos fueron adquiridos gracias a un proyecto presentado ante el Ministerio de Salud y Protección Social, el cual fue aprobado y financiado por esa cartera.

«...Estos vehículos van a permitirnos llegar a regiones apartadas y fortalecer la atención extramural, especialmente en promoción y prevención...», señaló Hurtado.

Las ambulancias serán asignadas a las sedes de Guateque y Garagoa, ampliando la cobertura de los servicios de salud y beneficiando directamente a los usuarios del sistema en el Valle de Tenza.

