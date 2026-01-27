Dos vehículos refuerzan la atención en zonas rurales del Valle de Tenza

El Hospital Regional del Valle de Tenza recibió dos nuevos vehículos de transporte extramural que permitirán mejorar la atención en salud de comunidades rurales y de difícil acceso en esta zona del departamento de Boyacá.

El gerente del hospital, Edwin Julio Hurtado, explicó que los vehículos fueron adquiridos gracias a un proyecto presentado ante el Ministerio de Salud y Protección Social, el cual fue aprobado y financiado por esa cartera.

«...Estos vehículos van a permitirnos llegar a regiones apartadas y fortalecer la atención extramural, especialmente en promoción y prevención...», señaló Hurtado.

Las ambulancias serán asignadas a las sedes de Guateque y Garagoa, ampliando la cobertura de los servicios de salud y beneficiando directamente a los usuarios del sistema en el Valle de Tenza.