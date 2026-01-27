Descubren bodega de almacenamiento de insumos químicos e incautan 25 toneladas en Soacha

La Fiscalía General de la Nación halló una bodega de almacenamiento de insumos químicos para el procesamiento de cocaína a gran escala en el municipio de Soacha en Cundinamarca.

En el operativo de allanamiento en el que participaron uniformados de la Policía Nacional, se incautaron más de 25 toneladas de precursores, es decir, elementos utilizados para la fabricación del alcaloide.

“Las sustancias líquidas estaban acopiadas en 213 canecas plásticas y metálicas, mientras que un polvo de color negro permanecía agrupado en 42 sacos. Adicionalmente, se encontraron 5 hornos microondas, un celular, un tractocamión y un furgón. Los elementos hallados superarían en valor los 2.600 millones de pesos”, informó la Fiscalía mediante un comunicado.

Según la investigación de la Fiscalía y los elementos materiales probatorios, el inmueble era utilizado para acumular químicos de diferente índole y desde ahí coordinar su traslado por vía terrestre al municipio de El Tambo (Cauca) y a otras zonas de producción de estupefacientes en el suroccidente del país.

Fue capturado en flagrancia César Augusto Cuaspud Castaño. Foto: Fiscalía Ampliar

En el allanamiento fue capturado en flagrancia un hombre identificado como César Augusto Cuaspud Castaño, quien sería el encargado de empacar los insumos para el envío.

Por estos hechos, un fiscal de la Seccional Cundinamarca lo presentó ante un juez penal de control de garantías y le imputó el delito de tráfico de sustancias para el procesamiento de narcóticos. Sin embargo, se declaró inocente.

Un juez Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá le impuso una medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario.

El decomiso de las sustancias fue legalizada por el juez, que además ordenó que fueran destruidas.