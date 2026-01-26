Caen en el aeropuerto de Cartagena con más de cuatro kilos de cocaína que pretendían llevar a España

La Policía Nacional de Colombia, realizando controles rutinarios en la terminal Aérea, durante el abordaje de vuelos nacionales e internacionales, unidades de la Policía Antinarcóticos, capturaron en flagrancia a una mujer y un hombre, 24 y 37 años respectivamente, de nacionalidad colombiana, quien pretendía abordar un vuelo con destino a España, con más de cuatro kilos de cocaína en una maleta de doble fondo dentro del equipaje de bodega.

La pericia de los funcionarios de la Policía Nacional permitió mediante labores de vigilancia y procedimiento de perfilamiento a pasajeros, capturar a esta pareja y la incautación de cuatro láminas con una sustancia, la cual fue sometida a la Prueba de Identificación Preliminar Homologada (PIPH), dando como resultado positivo para Cocaína.

Los capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, por el delito de tráfico, fabricación y porte de sustancias estupefacientes.

Con este importante resultado se logra evitar la comercialización de más de 10 mil dosis de cocaína la cual está avaluada en 156.000 dólares, equivalentes a más de 560 millones de pesos, en el mercado internacional.

“Estamos dando golpes contundentes contra estas estructuras criminales que no solo se disputan el tráfico local de estupefacientes, sino que además son generadoras de diferentes hechos violentos y otro tipo de delitos que alteran la tranquilidad y la convivencia. Seguimos insistiendo en la importancia de que la comunidad sea nuestra principal aliada, brindamos información oportuna, que nos ayude a identificar y ubicar a los delincuentes”, sostuvo el señor brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena.