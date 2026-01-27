Capturados delincuentes que robaban amenazando con arma de fuego en el barrio Alfonso López

Cúcuta

La oportuna reacción de las autoridades permitió la captura de dos hombres señalados de cometer un hurto a mano armado, a un ciudadano, en el barrio Alfonso López de Cúcuta.

Según lo señaló el coronel Jimmy Arley Belalcázar, comandante (E) de la Policía Metropolitana de Cúcuta, la oportuna activación del plan candado, permitió la captura sobre la avenida 10 entre las calles 9 y 10 del mencionado barrio.

Más información No permitirán el ingreso de los hinchas del Bucaramanga al clásico del oriente colombiano

La Policía Metropolitana de Cúcuta aseguró que durante la captura se logró la incautación de un automóvil blanco, en el que se movilizaban estas personas, así como la recuperación de prendas de oro avaluadas en más de seis millones de pesos.

“Dentro de los capturados, se encuentra Yeferson Rincón de 21 años de edad, quien registra una sentencia condenatoria vigente por los delitos de tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas de fuego, emitida por un Juzgado Especializado”, aseguró el alto oficial.

Amenazando a sus víctimas con arma de fuego, ese era el modus operandi de dos delincuentes para hurtarle pertenencias a los ciudadanos en Cúcuta.



Los hechos quedaron registrados en cámaras de seguridad. pic.twitter.com/OYLARlM3zV — Caracol Radio Cúcuta (@CaracolCucuta) January 27, 2026

Agregó que los capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación y cobijados con medida privativa de la libertad. “Con estas capturas, seguimos atacando directamente a los dinamizadores del hurto que tanto afecta al ciudadano de a pie”.