El Valle toma protagonismo: América y Cali responden en el arranque de la Liga 2026-I

Disputadas las dos primeras jornadas del campeonato colombiano, los equipos del Valle del Cauca comienzan a marcar territorio y a mostrar señales de solidez en este inicio de temporada.

América de Cali ratificó su buen momento fuera de casa y salió fortalecido de Tunja tras imponerse 1-0 sobre Boyacá Chicó, resultado que lo deja como uno de los líderes tempranos del torneo.

El compromiso tuvo un inicio intenso, con el local buscando sorprender en los primeros minutos. el marcador se movió a su favor los 31 minutos, cuando Tilman Palacios apareció en el área para definir una acción colectiva por banda izquierda.

En la segunda mitad, América administró la ventaja con orden y redujo al mínimo las opciones del rival, sumando así seis puntos en dos partidos, un comienzo que lo mantiene en la pelea por los primeros lugares.

Por su parte, Deportivo Cali consiguió su primera victoria del campeonato al derrotar 3-1 al Independiente Medellín, en un encuentro cargado de intensidad, polémicas arbitrales y momentos de alta exigencia.

El desarrollo del partido estuvo condicionado desde temprano por la expulsión de un jugador del equipo antioqueño, situación que marcó el ritmo del juego. Cali aprovechó ese contexto y abrió el marcador desde el punto penal antes del descanso.

El resultado le permitió al conjunto azucarero sumar tres puntos clave y recuperar confianza tras un inicio irregular, dejando sensaciones positivas de cara a las próximas fechas.

Con dos jornadas disputadas, el balance para los clubes del Valle es favorable, América se consolida como uno de los equipos más efectivos del arranque, mientras que Deportivo Cali muestra capacidad de respuesta y crecimiento competitivo.