Cae uno del Cartel de los Más Buscados de Barranquilla: sería integrante de ‘Los Costeños’

La Policía Metropolitana de Barranquilla capturó a un hombre conocido con el alias de ‘Colado’, quien hacía parte del Cartel de los Más Buscados en la capital del Atlántico.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

La captura se materializó mediante labores de patrullaje, en el barrio Carrizal, cuando uniformados observaron a alias ‘Colado’ que, al notar la presencia policial, adoptó una actitud sospechosa e intentó evadir el control.

Sin embargo, los policías le practicaron un registro, hallándole un arma de fuego tipo revólver, con cartuchos calibre 22. El capturado presenta cuatro anotaciones judiciales por los delitos de porte ilegal de armas de fuego y hurto.

¿Por qué es investigado?

“Asimismo, estaría vinculado al homicidio ocurrido el 1 de mayo de 2025 en el barrio Siete de Abril, hecho que actualmente es materia de investigación por parte de las autoridades competentes. De acuerdo con la información recopilada, alias ‘Colado’ haría parte, presuntamente, de ‘Los Costeños’.

El general Miguel Camelo Sánchez, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, dijo que “con este resultado reafirmamos nuestro compromiso en la lucha frontal contra el homicidio. Continuaremos desplegando todas nuestras capacidades investigativas y operativas para capturar a los responsables de estos hechos y garantizar justicia a las víctimas y tranquilidad a la ciudadanía”.

La Policía invitó a la ciudadanía a continuar denunciando cualquier hecho delictivo a través de la Línea de Emergencias 123, la Línea 165 del GAULA y la Línea Contra el Crimen 317 896 5523.