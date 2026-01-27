Avanzan a buen ritmo los trabajos de construcción del nuevo hospital en Samacá, Boyacá

El alcalde de Samacá, Wilson Castiblanco Gil, se reunió con la gerente de la E.S.E. Hospital Santa Marta, Diana Johanna Malpica y el equipo técnico para analizar los avances de la nueva sede / Foto: Alcaldía de Samacá

Samacá

En el municipio de Samacá avanzan los trabajos de infraestructura de la nueva E.S.E. Hospital Santa Marta cuya construcción está llegando al 50%.

Hace unos días el mandatario del municipio Wilson Castiblanco Gil sostuvo una reunión con la gerente de la E.S.E. Hospital Santa Marta de Samacá, Diana Johanna Malpica, en la que se analizó el avance en la construcción de la nueva infraestructura de la entidad.

“La obra avanza de manera muy rápida, cumpliendo con el cronograma, llevamos en un 49%, es decir, vamos a llegar ya a la mitad de la ejecución de la obra y simultáneamente también estamos haciendo un ajuste, un balance financiero del proyecto que está en revisión por parte del Ministerio de Salud para lograr la gestión de los recursos adicionales que nos permitan entregar uno de los hospitales más modernos”, indicó Castiblanco Gil.

Dentro de ese gran avance que tiene el centro asistencial, se destaca la construcción de su estructura y la instalación de cubiertas.

“Es importante decir que ya avanzamos con el tema de cimentación, de estructura, muros, todo el tema de la mampostería, también ya se hizo la instalación de la cubierta y en este momento estamos en pañetes, ya podemos encontrar una obra donde están definidos los espacios y donde muy pronto vamos a iniciar todo el proceso de lo que es la obra gris y los acabados”, dijo el mandatario.

Para culminar con la construcción de la E.S.E. Hospital Santa Marta, hacen falta unos recursos del Gobierno Nacional, cuyo proyecto ya se está tramitando.

“Nuestro reto es que esta obra se culmine en el mes de junio, pero vamos a depender de la selectividad en la revisión del balance financiero y presupuestal del proyecto que se tramite en el Ministerio de Salud, es decir, dependemos del Gobierno Nacional, pero estamos con ellos coordinando cada una de las acciones necesarias para que este tema no traumatice la obra, sino se le pueda dar continuidad”, añadió Wilson Castiblanco Gil, alcalde de Samacá.

Por último, Castiblanco recalcó que esta es una de las obras más importantes del municipio por el servicio que presta a su comunidad y municipios vecinos.

“Quiero decirles que este es un proyecto muy importante para los samaquenses, para los municipios circunvencinos, ya que nuestro hospital tiene la mayoría de los servicios de primer nivel las 24 horas, lo cual lo hace estratégico para la salud de la región”, afirmó.