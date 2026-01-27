Asesinado hombre en Pueblo Rico, Risaralda; ELN estaría detrás de este hecho: líderes sociales

Pueblo Rico

Un homicidio ocurrió en la vereda el Silencio, corregimiento de Santa Cecilia en Pueblo Rico, un hombre identificado como Wilder Mosquera Bonilla fue asesinado de varios disparos en la cabeza.

Según la Policía, este hombre fue encontrado luego de una llamada al 123 y están realizando las investigaciones para dar con el paradero de los implicados en este hecho.

El comandante de la Policía de Risaralda, el coronel Jhon Hernando Téllez.

“De manera inmediata nuestras unidades se desplazaron al lugar donde fue hallado el cuerpo sin vida de un hombre de 24 años, natural de Pueblo Rico, con impactos de arma de fuego. La Policía, en coordinación con la Fiscalía, adelanta todas las labores necesarias para esclarecer los hechos, identificar a los responsables y llevarlos ante la justicia.”

Por otro lado, aunque las autoridades no quisieron referirse, Caracol Radio, conoció de un panfleto donde el frente Manuel Hernández el Boche del ELN se atribuye la muerte de este hombre, señalando que se debió a sus constantes hurtos en la zona.

Víctor Moreno, líder de las comunidades afro de Santa Cecilia, señaló que, pese a que las autoridades han negado la presencia de estos grupos en la zona, se conocen de listas de personas amenazadas por estas organizaciones delincuenciales.

“Fue el grupo del ELN quien hizo esa acción, acción, que premeditadamente se dio a conocer a las autoridades en unas listas y en unas aseveraciones que ellos hicieron en el pasado. Escucharon y no las tomaron en serio, hoy vemos el reflejo de que sí están cumpliendo. Cada que hay un consejo de seguridad, tanto la policía como el ejército y los organismos, Fiscalía y demás, niegan la presencia de ese grupo en Risaralda; nosotros que estamos en el territorio, sabemos de que no están de paso, sino que permanecen en la comunidad.”

Cabe recordar, que La Defensoría del Pueblo lanzó la Alerta Temprana 001 de 2026 por el alto y extremo riesgo de violaciones a los derechos humanos en los municipios de Pueblo Rico, Mistrató y Belén de Umbría, en el occidente de Risaralda, debido a la intensificación del accionar de grupos armados ilegales como el ELN.