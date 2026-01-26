“Tan solo han viajado 13 pasajeros”: empresa de transporte que cubre la ruta Cúcuta -Tibú -El Tarra

Norte de Santander

Después de estar suspendido el transporte público entre Cúcuta y los municipios de Tibú y El Tarra, se retomó este servicio en la región del Catatumbo, con temor y zozobra, según lo informaron a Caracol Radio, los usuarios viales.

"Por el momento se está restableciendo el servicio a partir del día de hoy. Han salido, más o menos, entre cinco y ocho pasajeros en el bus de 3:00 de la mañana y 8:00 de la mañana“, indicó uno de los conductores de esta ruta.

Más información Esposa de herido en ataque sicarial cerca al estadio General Santander, denuncia negligencia médica

Sin embargo, llama la atención la baja demanda que hay, por el temor que tiene la misma comunidad, de movilizarse por esta zona.

“Por miedo más que todo y esperar cómo va transcurriendo, esperar que llegue el bus a El Tarra, al destino, para que la gente vaya agarrando confianza en el transcurso de esos días”.

Son aproximadamente ocho horas de recorrido entre Cúcuta y El Tarra, pasando por Campo Dos, Tibú, Orú, Versalles, Filo el Gringo hasta llegar a El Tarra.

“Hay miedo, hay zozobra, intriga, porque no se sabe qué pueda pasar en el transcurso del viaje”, aseguró el conductor a Caracol Radio.

Indicó que, durante el mes y medio de parálisis, se presentaron pérdidas de cerca de mil millones de pesos.