¿Qué tanto ha aumentado el costo de vida para los cucuteños?

Cúcuta

Transcurridos los primeros días del mes de enero, los cucuteños ya comenzaron a familiarizarse con las alzas que les toca sus bolsillos. Aplauden que los precios de la canasta familiar se mantienen. Sin embargo, se quejan por el aumento en los servicios públicos y arriendos.

“No ha subido los precios como se creía que se iban a subir por el salario mínimo, nosotros seguimos comprando con los precios muy baratos, sobre todo la papa que ha tenido un valor de $3.000 y hasta $1.600. Conozco los precios de la canasta familiar porque yo hago mercado”, dijo a Caracol Radio Juan de Dios Herrera, líder de la Comuna 7 de Cúcuta.

Agregó que, a las familias de su Comuna sí les ha tocado el bolsillo, de manera significativa, el aumento en los servicios públicos y los arriendos.

“Preocupante los servicios públicos, uno como persona trabaja es para pagar servicios. Lo que uno al menos se gana, se lo gasta en servicios. Sobre todo la luz aumentó muchísimo, el agua, yo estaba pagando $60.000 de agua y me llegó por $90.000, el gas pagaba $36.000 y estoy pagando $72.000″, indicó este líder comunal.

Así mismo indicó que los arriendos, sí está afectando el bolsillo de los cucuteños.

“Los arriendos aumentaron demasiado, antes usted pagaba $350.000, $400.000 por una casita, ya ahora vale $700.000 y adicional hay que dejar $500.000 de depósito”, indicó Herrera.