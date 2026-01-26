Salvo Basile: esta fue la enfermedad que apagó la luz del actor a sus 85 años de edad

Sobre las 4:30 de la mañana, se confirmó el fallecimiento de Salvo Basile a sus 85 años de edad tras una carrera en la que, más allá de su actividad como actor, se convirtió en un gestor cultural que impulsó el arte y la cultura de Cartagena, lo que le permitió recibir el título del italiano más ilustre de la ciudad.

Y es que el primer contacto entre la Ciudad Amurallada y Basile, nacido el 18 de mayo de 1940, tuvo lugar en 1968 cuando llegó siendo asistente del director de cine Gillo Pontecorvo para la producción de la película Queimada, con el legendario Marlon Brando como protagonista. Desde ese entonces, tuvo la premonición de que esta era la ciudad en la que iba a morir, algo que finalmente tuvo lugar en la madrugada de este 26 de enero de 2026.

Y es que su conexión con Cartagena lo llevó a impulsar el Festival Internacional de Cine en la ciudad, donde se convirtió en vicepresidente y miembro de la junta ejecutiva por más de 20 años. Asimismo, hizo parte de telenovelas como La mujer en el espejo, Prisioneros del Amor o Ay cosita linda mamá, así como en películas como La Estrategia del Caracol, donde también estuvo como productor ejecutivo.

🕊️ La Corporación Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias y su Junta Directiva lamentan profundamente el fallecimiento de Salvo Basile, miembro de nuestra Junta y figura entrañable en la historia y el corazón del Festival. pic.twitter.com/FQYQAcSJXp — Festival Internacional de Cine de Cartagena -FICCI (@_FICCI_) January 26, 2026

¿Qué enfermedad tenía Salvo Basile?

En entrevista para 6AM W, Gerónimo Basile, uno de sus hijos, reveló que Salvo venía presentando dolores en el estómago en los últimos seis años. Sin embargo, el 1 de diciembre le fue diagnosticado un cáncer de páncreas que tenía el tamaño de una pelota de tenis, algo que fue deteriorando su salud de forma progresiva hasta su fallecimiento.

“No lo esperábamos tan rápido, pero era mejor así porque venía sufriendo muchísimo. Estaba empezando a adelgazar, sus últimos días fueron dolorosos, pero a la vez divertidos", expresó Gerónimo.

Además de su labor como actor y promotor cultural, Salvo Basile también se caracterizó por su trabajo social y por su vocación de ayudar a los más necesitados. Incluso se dedicó a enseñarle a los niños sobre historia, música o cine.

A pesar de que en algún momento tuvo la intención de volver a Nápoles, la ciudad italiana en la que nació, su amor por Cartagena lo llevó a quedarse de forma permanente en la ciudad; ya que, como él mismo lo expresó, quería ser enterrado “con un palo de mango” entre las piernas.

Reacciones a la muerte de Salvo Basile

Una de las primeras reacciones tras el fallecimiento de Salvo Basile fue por parte del alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, quien lo calificó como el “italiano más cartagenero de todos”, y además recogió cuál sería su voluntad al momento de su deceso: “Solidaridad y condolencias a su señora esposa, hijos, familiares, colegas y amigos”, expresó.

El 'Italiano más cartagenero' de todos, el gran Salvo Basile, falleció esta madrugada. Llegó a #Cartagena en el 68 y aquí se quedó.



En alguna oportunidad dijo que Cartagena era la ciudad donde iba a morir y «donde me van a enterrar con una pepa de mango entre las piernas». Buen… pic.twitter.com/R9W4iKC97D — Dumek Turbay Paz (@dumek_turbay) January 26, 2026

Por otra parte, entidades como el Instituto de Patrimonio Cultural de Cartagena, así como diferentes actores, se manifestaron a través de sus redes sociales para despedir a Basile y resaltar su legado no solamente en las pantallas del cine y la televisión, sino también por la labor que hizo para impulsar a la capital de Bolívar como un referente cultural y turístico.