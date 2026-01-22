La Gorra es el fenómeno del cine cartagenero que ya supera los 27 millones de vistas en YouTube

La Gorra, de 47 minutos, dirigido por el cartagenero Andrés Lozano Pineda, cumple 17 años desde su estreno y se reafirma como una de las obras más significativas del cine independiente y de muy bajo presupuesto en Colombia. Su presencia en YouTube confirma que, a casi dos décadas de su lanzamiento, la película sigue siendo un fenómeno en crecimiento, con un buen y constante promedio de visualizaciones diarias, demostrando que su impacto no solo permanece vigente, sino que continúa expandiéndose con nuevas audiencias.

Nacida como un proyecto comunitario en Dos Quebradas (Risaralda), la película trascendió su origen marginal para consolidarse como una pieza de culto que continúa dialogando con nuevas generaciones.

Más de 27 millones de visualizaciones

Con más de 27 millones de vistas acumuladas en YouTube, La Gorra sigue demostrando una capacidad de resonancia poco común dentro del cine alternativo colombiano. Esta cifra evidencia una conexión con el público y la vigencia de los temas que aborda.Hecha desde la comunidad para la comunidad

La génesis de La Gorra es una historia de tejido social y creación colectiva. En 2007, durante un taller audiovisual dirigido a jóvenes de escuelas públicas de Dos Quebradas, con el apoyo de la Alcaldía del municipio, Andrés Lozano Pineda recibió de la líder comunitaria Lupe Ocampo el relato de un hecho en apariencia menor, una pelea entre dos sectores del barrio provocada por una gorra.

A partir de ese relato inicial, se integraron vivencias de jóvenes del barrio Los Guamos. “Ellos vivían su realidad, conocían su jerga y sus modismos; en una mesa redonda se le dio forma a la historia”, recuerda el director.

Un rodaje contra el tiempo

El rodaje, inicialmente planeado para realizarse en un mes, tuvo que condensarse en apenas ocho días debido a problemas de orden público y a la presencia de grupos armados que alteraban la seguridad en la región.

“Lo que pensaba grabar en un mes se condensó en esos ocho días… y finalmente salió lo que salió”, señala Lozano.Impacto cultural, académico y mediático

Durante estos 17 años, La Gorra ha sido objeto de reseñas periodísticas, homenajes, artículos académicos y menciones en medios culturales, consolidando su lugar dentro de la historia del audiovisual colombiano.

La obra ha circulado por festivales, ciclos de cine comunitario y espacios universitarios, y ha servido como referencia en múltiples tesis e investigaciones sobre cine comunitario, prácticas colaborativas, representaciones de la juventud, violencia, memoria social y narrativas de resistencia.

La voz del director

“La historia no fue impuesta. Surgió de la escucha. Yo la coordiné, pero ellos la moldearon. Esa autenticidad es la razón por la que La Gorra sigue viva en la memoria del público”, reflexiona Andrés Lozano Pineda.

Una obra que sigue dialogandoA 17 años de su estreno, La Gorra no es una película que se mire solo con nostalgia. Es una obra que sigue proyectándose hacia el futuro. Su condición de película de culto no responde únicamente a sus más de 27 millones de visualizaciones, sino a la manera en que ha habitado la memoria colectiva y ha inspirado a nuevas generaciones.

Con un crecimiento promedio actual superior a 10.000 visualizaciones diarias sin estrategia de viralización, La Gorra continúa expandiendo su alcance y confirmando que su impacto cultural, lejos de agotarse, sigue multiplicándose.