Renta Joven vuelve a pagar tras fallas técnicas en Boyacá

Prosperidad Social anunció una nueva dispersión de recursos para los beneficiarios del programa Renta Joven en Boyacá, luego de que pagos anteriores fueran reversados por inconvenientes técnicos en las cuentas bancarias de algunos participantes. Así lo confirmó el gerente regional de Prosperidad Social, Héctor Osbaldo Ávila Rodríguez, quien explicó que la medida busca garantizar que los jóvenes reciban la totalidad de su incentivo sin contratiempos. «...Ya fue autorizada una nueva dispersión de los recursos que habían sido reversados debido a inconvenientes técnicos...», señaló el funcionario en declaraciones a Caracol Radio.

Ávila Rodríguez indicó que esta decisión responde al compromiso institucional de asegurar una entrega efectiva del apoyo económico. Por ello, se habilitaron fechas adicionales de pago para quienes tuvieron dificultades en el proceso inicial. En ese sentido, precisó que el Grupo 1, conformado por 6.687 participantes con cédulas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5 y 6, recibirá la transferencia el 22 de enero de 2026. «...Nuestro objetivo es garantizar al 100 % que los jóvenes beneficiarios puedan retirar de manera efectiva la totalidad de su incentivo...», afirmó el gerente regional.

En cuanto al Grupo 2, integrado por participantes con cédulas terminadas en 7, 8, 9 y 0, Prosperidad Social informó que la fecha de pago será comunicada oportunamente a través de sus canales oficiales. Finalmente, la entidad reiteró su compromiso con la transparencia y la eficiencia administrativa, y aclaró que por el momento no hay inscripciones abiertas para el programa, ya que el cronograma de pagos y el presupuesto correspondiente al año 2026 aún se encuentran en planeación.