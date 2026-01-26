Recusan al magistrado ponente en el caso de Álvaro Uribe

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El viernes les contamos aquí en El Reporte que al magistrado Carlos Roberto Solórzano, nuevo presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, le había correspondido ser ponente de los recursos de casación en el proceso al expresidente Álvaro Uribe.

También les dijimos que el hijo del magistrado había sido nombrado en la Procuraduría General por Margarita Cabello Blanco y asignado como asesor del despacho de Bladimir Cuadro Crespo, el procurador que actuó en el caso Uribe, también por designación de la doctora Cabello y quien procedió durante el juicio como si fuera un asistente de la defensa del expresidente.

Miembros del llamado grupo de los 38 juristas, que han respaldado incondicionalmente al expresidente Uribe, concedieron una entrevista diciendo que la información era una presión para la administración de justicia.

El doctor Juan Carlos Prías lo expresó en estos términos:

(“Le voy a poner un ejemplo muy sencillo. Esta mañana vi un trino del señor Daniel Coronell en el cual menciona que ha investigado al señor magistrado ponente del recurso de casación, quien deberá tomar la iniciativa y presentar el respectivo proyecto de fallo. Y ni siquiera a él, sino a su hijo. Lo acusa de que su hijo trabaja en la Procuraduría General de la Nación con algún procurador que tuvo que ver en este caso. Si vamos a hablar de ese tipo de inhabilidades que, por cierto, no tienen ningún fundamento para una recusación. Y ni las partes lo han hecho así dentro del presente caso, al menos hasta el momento, pues qué sentido tiene ponerse a averiguar sobre qué hacen los hijos de los magistrados, etcétera, etcétera, en un caso tan delicado”.

Y pienso que –justamente por ser un caso tan delicado– debe estar rodeado de garantías de imparcialidad y transparencia y que es necesario y justo investigar todo sobre los intervinientes.

Imagínense que el hijo del magistrado ponente trabajara, por ejemplo, para la juez de primera instancia que condenó al expresidente Uribe o para la fiscal que lo acusó ¿Sentiría el señor expresidente que hay garantías de imparcialidad en el caso?

Pues lo mismo sucede con la contraparte.

El viernes, unas horas después del Reporte, los abogados Reinaldo Villalba y Miguel Ángel del Río presentaron en la Corte Suprema de Justicia un escrito de recusación al magistrado Carlos Roberto Solórzano.

El doctor Villalba ha sido en el proceso representante del senador Iván Cepeda, actual candidato presidencial; y el doctor Miguel Ángel del Río ha representado a la médica Deyanira Gómez, los dos aceptados como posibles víctimas en el proceso al expresidente Uribe.

Para hablar de este tema hemos invitado al doctor Reinaldo Villalba, a quien le decimos, buenos días.

La recusación al magistrado Carlos Roberto Solórzano, oponente del caso Uribe, tiene que ver con que el hijo del magistrado hace parte de la oficina del doctor Vladímir Cuadros, que es el representante de la Procuraduría en este caso.

“Es un sujeto procesal, que es una parte; la Procuraduría tiene una participación especial, una vinculación especial en el proceso penal. Y quien va a resolver es el padre de esta persona que ya hace parte de uno de los sujetos procesales que, por demás, ha tenido una intensa actividad en favor del expresidente Álvaro Uribe Vélez” afirmó, Vladimir Villalba.

Indudablemente, pues allí hay unos intereses en las resultas del proceso y que también serían necesarios tener presentes en esta decisión. El tema de la recusación no es solamente por las garantías que deben tener las partes de que se está frente a un funcionario independiente e imparcial, sino que la recusación se hace por protección también al sentimiento de la comunidad.

Mil gracias al doctor Reinaldo Villalba. En unos días sabremos si el magistrado ponente, Carlos Roberto Solórzano, acepta o no la recusación contra él.

Sobre el proyecto del magistrado ponente, la sala penal determinará si admite o no el recurso extraordinario de casación interpuesto por la Fiscalía y por los representantes de las víctimas.

Si lo llegara a admitir, la misma sala penal tendría que discutir si existe o no razón para concederlo.

La previsión de la defensa del expresidente Uribe es que las demandas no serán siquiera admitidas.

