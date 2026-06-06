Tres capturados en operativos de la Policía Ambiental por delitos contra los recursos naturales

La Policía Nacional en la ciudad de Cartagena, a través del grupo de protección ambiental, capturo a tres hombres, como presuntos responsables del delito de aprovechamiento ilícito de los recursos naturales, luego de que fueran sorprendidos como tripulantes en un vehículo tipo camión, en el que transportaban 52 cortes de flora maderable de nombre común campano, equivalentes a mas de 10 metros cubicos, con un valor ambiental superior a los 42 millones de pesos.

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El procedimiento se desarrolló en la vía principal del barrio los cerezos, donde unidades de Policía Ambiental desarrollaban controles a vehículos de carga.

De acuerdo con las primeras informaciones recopiladas por las autoridades, el vehículo con la madera salió del municipio de Villanueva – Bolivar y tenía como destino un aserradero del barrio el bosque en la ciudad de Cartagena, donde pretendían comprar el material en más de 12 millones de pesos, de acuerdo a su valor comercial.

Los capturados, junto con el material incautado, fueron dejados a disposición de la fiscalía general de la nación, y mientras avanza la investigación, este recurso natural, quedara bajo custodia del establecimiento de protección ambiental (EPA).