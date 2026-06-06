TransCaribe conmemora el Día mundial del medio ambiente con una siembra de árboles en Patio Portal

TransCaribe conmemoró el Día mundial del medio ambiente con una jornada de siembra de árboles en el Patio Portal, espacio que consolidarse como un pulmón de la ciudad. Además, se realizó una jornada de educación ambiental con las comunidades aledañas a este espacio.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El Día Mundial del Medio Ambiente se celebra cada 5 de junio, una fecha establecida por la ONU para inspirar y fomentar la acción climática y la protección ecológica a nivel global y local.

La jornada de siembra de árboles se enmarcó dentro del proyecto de renovación paisajístico del Patio Portal, “Rutas del deseo”, diseñado por estudiantes de la Universidad de San Buenaventura.

Se realizó la demarcación de senderos en las jardineras de las plataformas de embarque de pasajeros, con la introducción y siembra de nuevos árboles y ornamentos distribuidos en espacios específicos, para lograr armonía visual.

“En el marco del Día Mundial del Ambiente, reafirmamos nuestro compromiso con la sostenibilidad y el cuidado de nuestro entorno. Cada acción cuenta, y desde Transcaribe trabajamos cada día para ser parte del cambio que nuestro planeta necesita. Proyectamos nuestro Patio Portal como un espacio agradable para transitar. Un lugar limpio, verde y acogedor, donde la movilidad se encuentra con el respeto por la naturaleza. Un mejor ambiente empieza por casa y por cada estación”, señaló Ercilia Barrios Flórez, gerente de TransCaribe.

Actualmente el Patio Portal de TransCaribe reúne más de 59,308 metros cuadrados de zonas verdes, distribuidos en plataformas de embarque, corredores y patios talleres.

Además, y de manera conjunta con Pacaribe, el concesionario Sotramac, la fundación Casa Rosada de la mujer, y la junta de acción comunal del barrio La Providencia, se adelantó una jornada de educación ambiental con los residentes de las zonas aledañas al Patio Portal.

A los ciudadanos, se les sensibilizó y capacitó acerca de la importancia de la separación en la fuente de los residuos sólidos y el cuidado del entorno.