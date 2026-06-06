Capturan a alias ‘Daniel’ por su presunta participación en un homicidio en el barrio Nazareno

En el marco del ‘Plan Cazador’, uniformados de la Policía Metropolitana de Cartagena lograron la captura, mediante orden judicial, de un sujeto conocido con el alias de ‘Daniel’, de 20 años de edad y natural de Cartagena.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Las patrullas de vigilancia, durante actividades de registro y control realizadas en el barrio Nelson Mandela, interceptaron a alias ‘Daniel’. Al verificar sus antecedentes judiciales, los uniformados constataron que era requerido por el Juzgado Dieciséis Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Cartagena por los delitos de homicidio y porte ilegal de armas de fuego.

Al establecer contacto con la autoridad judicial que lo requería, se confirmó que el capturado era solicitado por hechos ocurridos el pasado 3 de febrero de 2025, cuando presuntamente participó en el homicidio con arma de fuego de Ángel Rafael Barboza Giraldo, en el barrio Nazareno.

Alias ‘Daniel’ registra, además, una anotación judicial como indiciado por el delito de acto sexual con menor de 14 años, correspondiente al año 2021.

El capturado fue puesto a disposición de la autoridad competente para continuar con el proceso judicial correspondiente y definir su situación jurídica.

En el marco de estos planes operativos, se han materializado 3.046 capturas por diferentes delitos, de las cuales 229 corresponden a órdenes judiciales y 41 por el delito de homicidio.

“Este es un importante resultado de la ofensiva que sostenemos contra los delitos de homicidio y porte ilegal de armas de fuego. La captura de este actor criminal representa un contundente golpe contra la delincuencia en la ciudad”, puntualizó el comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, brigadier general Gelver Yecid Peña Araque.