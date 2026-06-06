Junio, el último mes para pagar sin intereses el impuesto vehicular en Bolívar

La Gobernación de Bolívar, a través la Dirección de Cobro Coactivo, invitó a los propietarios de vehículos matriculados en Bolívar a pagar el impuesto vehicular durante el mes de junio sin intereses y acceder a un descuento del 5%.

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A partir de julio pueden comenzar los procesos de embargo para quienes mantengan obligaciones pendientes correspondientes a la vigencia 2026.

Todos los que deseen aprovechar este mes para ponerse al día, pueden ingresar a este link: https://impuestos.bolivar.gov.co/gobol_web/liquidaciones

Ahí podrán liquidar el impuesto y pagar en línea.

Los recursos recaudados a través del impuesto vehicular son fundamentales para financiar programas y proyectos de inversión social, infraestructura, educación, salud y desarrollo en los municipios del departamento.

Asimismo, la Gobernación advirtió que, una vez finalice el plazo establecido, iniciarán las acciones de cobro correspondientes para los contribuyentes que mantengan obligaciones pendientes de la vigencia 2026.

La administración departamental reiteró que el pago oportuno del impuesto vehicular permite evitar intereses y sanciones.

La invitación es clara: aprovechar junio para ponerse al día, acceder al descuento del 5% y evitar las medidas de cobro que comenzarán a ejecutarse a partir de julio.