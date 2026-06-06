Recuperan más de 4.000 metros cuadrados de zonas verdes en el Parque Apolo

Un espacio que durante años permaneció en el abandono, alejado de la vida comunitaria y del encuentro ciudadano, hoy vuelve a florecer. El Parque Apolo, uno de los lugares más representativos de El Cabrero y del entorno del Centro Histórico, reverdece gracias a la recuperación de más de 4.000 metros cuadrados de zonas verdes liderada por la Alcaldía Mayor de Cartagena, a través del Establecimiento Público Ambiental (EPA Cartagena).

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

La intervención devuelve a la comunidad un escenario pensado para la recreación, el disfrute en familia y la conexión con la naturaleza. Además, fortalece la apuesta del gobierno del alcalde Dumek Turbay por una ciudad más verde, con más árboles, más sombra y más espacios públicos que contribuyan al bienestar ambiental y a la calidad de vida de los cartageneros.

El componente ambiental fue uno de los pilares de la recuperación integral del parque. La intervención incluyó más de 4.180 metros cuadrados de paisajismo, la siembra de cerca de 41.000 especies ornamentales, 2.400 metros cuadrados de grama nueva y 28 árboles ya desarrollados que aportan sombra, biodiversidad y beneficios ambientales a este importante sector de la ciudad.

Para los habitantes del sector, uno de los aspectos más valiosos de la intervención es que la recuperación de las zonas verdes está acompañada de una estrategia permanente de mantenimiento y cuidado, lo cual ha caracterizado las recientes recuperaciones de parques y espacios públicos lideradas por la Administración Distrital.

“Lo más importante son los jardines, porque son de las cosas más difíciles de tener en un parque. Aquí vemos que cuentan con sistema de riego y, además, he visto que en otros jardines recuperados por la Alcaldía siempre hay un jardinero pendiente del cuidado de las plantas, del riego y de que todo se mantenga en buen estado. Porque en Cartagena tenemos la tendencia de hacer cosas y después no ocuparnos de mantenerlas, pero en este caso se nota que hay un trabajo permanente”, expresó María Teresa Ripoll, residente de El Cabrero.

Quien también destacó el impacto que estas intervenciones tienen en la imagen y el sentido de pertenencia por la ciudad. “Dumek ha sido innovador en la forma de embellecer Cartagena. Realmente no hay nada más emocionante que ver un parque lleno de plantas y jardines como los que estamos viendo ahora. Eso hace sentir que hay cariño por la ciudad”, agregó.

“El Parque Apolo es un punto icónico de Cartagena y del barrio El Cabrero. En esta recuperación, el componente verde fue tan importante como las obras de infraestructura. Recuperamos más de 4.000 metros cuadrados de zonas verdes, sembramos miles de plantas nativas y 28 árboles ya desarrollados que aportan color, sombra y ayudan a generar un microclima para el disfrute de los ciudadanos”, destacó el director del EPA Cartagena, Mauricio Rodríguez.

La intervención también fortalece la conectividad ecológica de la ciudad. Con esta recuperación, el Parque Apolo se integra al corredor verde que conecta el Caño Juan Angola, la Laguna del Cabrero, el Parque Espíritu del Manglar y Nuevo Chambacú, consolidando una red de espacios naturales que contribuyen a la protección ambiental y al disfrute ciudadano.

Desde el EPA Cartagena se realizó el acompañamiento técnico y ambiental del proyecto, garantizando el cumplimiento de los permisos, planes de manejo y medidas de compensación forestal necesarias para su ejecución. Como parte de este proceso, se adelantó una importante siembra de árboles y especies vegetales que fortalecen la biodiversidad y consolidan este espacio como un nuevo pulmón verde para la ciudad.

Con la entrega del Parque Apolo, la Administración Distrital completa la recuperación de cinco parques estratégicos en distintos puntos de Cartagena: el Parque Centenario, el Parque Flanagan, el Parque de la Virgencita, el Parque del Reloj Floral y ahora el Parque Apolo. Estas intervenciones, desarrolladas junto con la Gerencia de Espacio Público y la Secretaría de Turismo, han permitido recuperar espacios para el encuentro ciudadano, reforzar las zonas verdes, sembrar más árboles y generar microclimas que favorecen la conexión con la naturaleza y la conservación del medio ambiente.

Asimismo, el Parque Apolo se suma al circuito histórico, turístico y ambiental que la ciudad viene consolidando con obras como el Corredor Histórico del Parque de la Marina, el Parque Centenario, la Calle de la Media Luna, el Parque Espíritu del Manglar y Nuevo Chambacú. Un conjunto de intervenciones que no solo rescatan espacios representativos para la historia de Cartagena, sino que fortalecen sus pulmones verdes y reafirman el compromiso del Distrito con una ciudad más sostenible, con espacios naturales pensados para el disfrute y bienestar de los cartageneros.