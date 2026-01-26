América de Cali: este sería su nuevo delantero extranjero

América de Cali, luego de jugar sus dos primeras fechas de liga y lograr sumar 6 puntos de 6 posibles en condición de local y de visitante y de mostrar un buen juego, el cuerpo técnico y la gerencia deportiva saben que les hace falta traer a un delantero y así cerrar su libro de fichajes este semestre.

Los escarlatas venían trabajando varias posibilidades para traer su nuevo delantero titular. Los nombres que se venían manejando eran los siguientes:

Adrián Balboa (32), delantero uruguayo.

Harold Santiago Mosquera (30), delantero colombiano.

Michael Santos (32), delantero uruguayo.

Stiven Rodríguez (27), delantero colombiano.

José Neris (25), delantero uruguayo.

La junta directiva y el visto bueno de Tulio Gómez ya tienen listo el próximo nueve que hará parte del plantel para esta temporada; el delantero que se suma al equipo se trata del delantero uruguayo de 25 años José Neris.

La trayectoria del delantero uruguayo:

River Plate Montevideo (2016-2021); 84 partidos jugados, 11 goles, 1 asistencia.

Albion FC (2021); 32 partidos jugados, 10 goles.

Colón (2022); 10 partidos jugados, 0 goles.

Peñarol (2022-2023); 17 partidos, 0 goles.

Colón (2023); 5 partidos jugados, 0 goles, 1 asistencia.

Montevideo City Torque (2024-); 34 partidos jugados, 16 goles y 3 asistencias

En total, en su carrera ha jugado 192 partidos, ha marcado 41 goles y ha dado 5 asistencias.

Lista de fichajes de América de Cali

A la espera de que se oficialice su contratación, sería la séptima para el conjunto escarlata, sumándose a las llegadas de:

Darwin Machís

Carlos Sierra

Jean Fernandes

Marlon Torres

Dany Rosero

Yeison Guzmán

Además del regreso de Rodrigo Holgado, quien resolvió su problema ante la FIFA, y ya puede jugar con el club escarlata.