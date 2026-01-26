Actualidad

Pronóstico del IDEAM para la semana del lunes 26 al viernes 30 de enero de 2026: ¿Seguirá lloviendo?

En gran parte del país se prevé tiempo seco, con cielo entre despejado y parcialmente cubierto. No se descartan lluvias hacia las tardes y noches en sectores de las regiones Pacífica, Andina y Amazónica.

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) emitió un comunicado especial con el pronóstico del tiempo para la semana del lunes 26 al viernes 30 de enero de 2026.

Lunes 26 de enero:

Durante la tarde y noche de este lunes se prevén lluvias entre moderadas y fuertes, con posibles descargas eléctricas, en sectores de los departamentos de Cauca, Valle del Cauca, Nariño, oeste de Caquetá y Putumayo, sur del Chocó, sur y occidente de Antioquia, Quindío, Risaralda, Caldas, Norte de Santander, en la Sierra Nevada de Santa Marta y el sur de Bolívar. así mismo, se esperan lluvias entre ligeras y moderadas en Cundinamarca, Boyacá, Tolima, Huila, oeste de Arauca, Guaviare, Caquetá, Guainía, Vaupés, Amazonas y el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. En el resto del país se pronostican condiciones de tiempo seco, con cielo entre despejado y parcialmente nublado.

Martes 27 de enero:

Se esperan lluvias entre moderadas y fuertes, con posibles descargas eléctricas, en el departamento de Amazonas, oeste de Putumayo, oriente del Cauca, Valle del Cauca, sur y noroeste de Antioquia, norte del Chocó, oriente de Boyacá y estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta. De igual forma, se prevé la probabilidad de lluvias entre ligeras y moderadas en Córdoba, Sucre, Santander, Norte de Santander, Cundinamarca, Tolima, Nariño, Guainía, Vaupés y Guaviare. Para el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina son probables algunas lloviznas. En el resto del país predominarán condiciones de tiempo seco, con cielo despejado a parcialmente nublado.

Miércoles 28 de enero:

Se prevé un aumento de la nubosidad y se esperan lluvias entre moderadas y fuertes, con posibles descargas eléctricas, en Amazonas, Vaupés, Guainía, oriente y occidente de Caquetá, Putumayo, noroeste del Meta, Boyacá, sur de Bolívar, Chocó, sur y noroeste de Antioquia, Cauca y oriente de Nariño. La probabilidad de lluvias entre ligeras y moderadas se extiende a Cundinamarca, Tolima, Huila, Valle del Cauca, Santander, sur de Norte de Santander, sur de Magdalena, Quindío, Risaralda, Caldas y el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, especialmente hacia el sur del área marítima. En el resto del país se mantendrán y predominarán condiciones de tiempo seco, asociadas a cielo despejado a mayormente nublado.

Jueves 29 de enero:

Para este día, se prevé un aumento de la nubosidad en el país, asociado a precipitaciones entre moderadas y fuertes en amplios sectores de Putumayo, Caquetá, Guainía, sur del Meta, Amazonas, Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Chocó, noroeste de Antioquia, occidente de Cundinamarca, norte de Boyacá y nororiente de Santander. También se esperan lluvias entre ligeras y moderadas en el sur de Bolívar, Tolima, Huila, Antioquia, Caquetá y en amplias zonas marítimas del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Las condiciones de tiempo seco se concentrarán en zonas de Vichada, Casanare, Arauca, centro y norte de Cesar, Magdalena, Bolívar, La Guajira, norte de Córdoba y Sucre, con cielos entre despejados y por partes nublados.

Viernes 30 de enero:

Finalizando la semana laboral, es posible que se mantengan las condiciones nubosas en gran parte del territorio nacional. No se descartan y prevén lluvias entre moderadas y fuertes en amplios sectores del Meta, occidente de Guaviare, Amazonas, Vaupés, Caquetá, centro de Nariño, Cauca, sur del Valle del Cauca, norte del Chocó, Antioquia, nororiente de Santander y noroccidente de Cundinamarca. Además, se esperan lluvias entre ligeras y moderadas en el sur de Bolívar, alrededores de la Sierra Nevada de Santa Marta, sur de Santander, Cundinamarca, Quindío, Caldas, Risaralda, Huila y el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. El resto del territorio nacional se espera el predominio del tiempo seco, con cielos despejados a parcialmente nublados.

