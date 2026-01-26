Precio del dólar en Colombia HOY 26 de enero: comienza la semana con un leve aumento

El dólar en Colombia se ha venido cotizando en un valor que no se veía desde mediados del 2021 al oscilar entre los 3.600 y los 3.700 pesos, tal como lo señalan las cifras reportadas por el Banco de la República. Esto se debe principalmente a la alta volatilidad que se viene presentando en la divisa estadounidense en los últimos días.

Esta situación ha permitido que muchas monedas emergentes, incluyendo el peso colombiano, logren fortalecer su precio en la tasa representativa del mercado para alcanzar una mayor apreciación. Si bien la baja del dólar se debe principalmente a la respuesta de las bolsas internacionales por las medidas que ha tomado Donald Trump en materia arancelaria, las acciones implementadas por el gobierno de Gustavo Petro también han ayudado a la baja.

¿Qué medidas se han implementado en Colombia?

Más allá de la deuda externa que se emitió a comienzos de 2026 por 4.950 millones de dólares, el país también se ha visto beneficiado por el aumento en las remesas dirigidas en el exterior. En este aspecto, el Banco de la República señaló que en 2025 ingresaron 13.098 millones de dólares, lo que representa un crecimiento del 10,6% frente a la cifra reportada en 2024 (11.848 millones de dólares) .

Por otra parte, el gobierno colombiano busca repatriar la inversión de las pensiones de los colombianos en el exterior, lo que aumentaría el flujo de dólares a nivel nacional para alcanzar una mayor cotización.

Eso sí, no se descarta que el dólar en Colombia pueda sufrir un incremento considerable a lo largo del 2026 por cuenta de las elecciones presidenciales que se celebrarán entre mayo y junio, donde los candidatos que más se perfilan para llegar a la Casa de Nariño son Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, tal como lo señalan las recientes encuestas.

Así se cotiza el dólar en Colombia para este 26 de enero de 2026

De acuerdo al Banco de la República, el dólar en Colombia para este lunes 26 de enero de 2026 se cotiza en 3.637 pesos. Esto representa un leve incremento frente a la cifra reportada al cierre de la semana anterior (3.630 pesos).

Por otra parte, estos son los valores que se manejan en las principales ciudades de Colombia para quienes estén interesados en hacer transacciones en dólares durante la jornada de este lunes.

Bogotá: 3.600 pesos por compra y 3.750 pesos por venta.

3.600 pesos por compra y 3.750 pesos por venta. Medellín: 3.550 pesos por compra y 3.700 pesos por venta.

3.550 pesos por compra y 3.700 pesos por venta. Cali: 3.620 pesos por compra y 3.770 pesos por venta.

3.620 pesos por compra y 3.770 pesos por venta. Cartagena: 3.750 pesos por compra y 3.980 pesos por venta.

3.750 pesos por compra y 3.980 pesos por venta. Cúcuta: 3.630 pesos por compra y 3.700 pesos por venta.

3.630 pesos por compra y 3.700 pesos por venta. Pereira: 3.730 pesos por compra y 3.800 pesos por venta.

Es importante señalar que, si el dólar se mantiene a la baja, los grandes beneficiados son aquellos que realizan importaciones y compran tiquetes para viajar al exterior, ya que encontrarán precios más económicos en el mercado. Por el contrario, los exportadores y quienes reciben dinero desde fuera de Colombia son los principales perjudicados por esta circunstancia al no contar con la misma cantidad de dinero al hacer el cambio a peso colombiano.