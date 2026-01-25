Colpensiones confirma monto máximo de ahorro en BEPS: cuota de aportes, seguro y auxilio funerario

El Programa de Beneficios Económicos Periódicos (BEPS) es una alternativa de ahorro voluntario y flexible, diseñada para proteger a las personas en su edad de retiro laboral. Los BEPS permiten a los vinculados construir un capital que les asegure un futuro con bienestar.

Una de las características más destacadas de este programa es su flexibilidad en cuanto a los montos de ahorro. Según confirmó Colpensiones, los vinculados podrán realizar aportes de $20.000, y tienen la posibilidad de efectuar varias transacciones al día en los puntos de recaudo autorizados.

Monto máximo de ahorro en BEPS en 2026

Para este 2026, el monto máximo de ahorro anual establecido es de $2.450.000. Este valor será ajustado anualmente por el Ministerio de Trabajo, siguiendo el porcentaje de incremento fijado por la Comisión Intersectorial de Pensiones y Beneficios Económicos. Es importante señalar que, si los ahorros superan el valor máximo anual, el excedente se acreditará como ahorro para el año siguiente, conforme a lo estipulado en el Artículo 4 del Decreto 604 de 2013.

Las personas también podrán realizar al menos 6 depósitos que sumen un monto mínimo; en 2025 otorga beneficios como seguro de vida gratuito para 2026.

Ahorro Máximo 2026: $2.450.000.

Ahorro Mínimo: Desde $20.000.

Seguro de vida y auxilio funerario gratuito: se deben realizar al menos 6 ahorros que superen los $300.000 durante el año 2025.

Los vinculados pueden realizar sus aportes en una amplia red de puntos de recaudo autorizados por Colpensiones, que incluyen SuperGiros, Reval, Paga Todo, Gana, laperla, Con Suerte, Gane, JER, Su Red, Gana Gana, SuChance, Juguemos, Acertemos y Record.

Desde Colpensiones aclararon que los aportes no necesariamente deben ser realizados por el vinculado, pues un tercero puede efectuar los ahorros.

A diferencia de otros sistemas de ahorro, los BEPS no establecen fechas límites de pago. Los ahorros se ajustan a las capacidades económicas de cada persona. Esto implica que, independientemente de la fecha en que se realicen los aportes, no se generarán moras, sanciones o el retiro del programa.

En cuanto al retiro, Colpensiones no cobra ningún costo por esta operación. Sin embargo, se debe tener en cuenta que el retiro del saldo está sujeto a ciertos requisitos (Artículo 11 del Decreto 604 de 2013):

Alcanzar la edad de 57 años para mujeres o 62 años para hombres. También se considera la posibilidad de retiro si el monto de los recursos ahorrados, sumado a los ahorros obligatorios y voluntarios a Fondos de Pensiones Obligatorios y otros autorizados, no es suficiente para obtener una pensión mínima, o si el monto anual de los ahorros es inferior al ahorro mínimo anual señalado para el Sistema General de Pensiones.

Lea más: Gobierno pondrá tope a fondos de pensiones de 30% de inversión al exterior: 5 años para traer plata

Ejemplo de ahorro BEPS en 2026

Un ejemplo práctico ilustra el límite de ahorro anual: si una persona recibe una liquidación de $3.500.000 y desea ahorrarla en BEPS, no podrá hacerlo en su totalidad en un solo año. De acuerdo con el Capítulo III, Artículo 4 del Decreto 604, el ahorro anual máximo permitido para el año 2026 es de $2.450.000. El porcentaje de incremento anual será definido por la Comisión Intersectorial de Pensiones y Beneficios Económicos.