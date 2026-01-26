“No hubo lesionados”: Bomberos investiga incendio en apartamento de Miramar

Gran susto dejó un incendio en la noche de este domingo en un apartamento del conjunto residencial Mirador del Mar 1, ubicado en el barrio Miramar, norte de Barranquilla.

Las llamas iniciaron dentro de una de las unidades del conjunto. Ante la emergencia, residentes del edificio reaccionaron utilizando los extintores disponibles en las zonas comunes para tratar de controlar las llamas y, al mismo tiempo, avisaron a los organismos de socorro.

Minutos más tarde, al lugar llegaron unidades del Cuerpo de Bomberos de Barranquilla con tres máquinas y una escalera, quienes asumieron la situación. Los bomberos realizaron labores de enfriamiento y verificación en el área afectada para garantizar que no quedaran focos activos.

No se reportaron personas lesionadas. Las autoridades continúan con la inspección técnica correspondiente para establecer las causas que originaron el incendio y evaluar el alcance de los daños materiales dentro del apartamento afectado.