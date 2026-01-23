Fundación San José se declara víctima en presunto cartel de diplomas irregulares

La Fundación Universitaria San José se pronunció frente a las denuncias relacionadas con presuntos títulos universitarios falsos.

A través de un comunicado, la institución afirmó que ha estado en disposición de colaborar con las autoridades competentes, especialmente con el Ministerio de Educación Nacional, atendiendo los requerimientos formulados.

En el documento, la universidad aseguró que en el caso específico de Juliana Guerrero fue la propia institución la que identificó las irregularidades. Según el comunicado, la Fundación Universitaria San José “detectó y denunció un fraude del cual fue víctima”, en ejercicio de su autonomía universitaria y de su responsabilidad institucional.

La institución informó que, en cumplimiento de su deber legal, presentó las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la Nación y entregó los documentos que hacen parte del expediente. Entre los soportes aportados mencionó comprobantes de pago, recibos y otros documentos que, según indicó, “evidencian las inconsistencias del caso”.

En ese contexto, la universidad hizo un llamado a las autoridades competentes para que el proceso avance con rapidez. En particular, solicitó a la Fiscalía que el caso sea tramitado “con la debida celeridad, con el fin de lograr su total esclarecimiento”.

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: