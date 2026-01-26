Lentitud en elección de contralor general favorece a la Universidad de Nariño

En medio de la inquietud que se estaba gestando a distintos niveles por la tardanza del Congreso de la República en poner a andar el proceso de elección de contralor general de la República, 6AM-W conoció el primer documento que da fe del inicio del proceso, aunque también será el primero en sembrar inquietudes respecto al mismo: la respuesta de la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) a un oficio de la Secretaría General del Senado en el que solicitaba un listado de universidades que podrían aplicar los exámenes de conocimientos.

Según el documento, que ya está en manos de la mesa directiva del Congreso, hay nueve universidades acreditadas para desarrollar la prueba de conocimientos que tendrán que presentar los candidatos. Sin embargo, una de ellas se destaca entre las demás: la Universidad de Nariño.

Todo es cuestión de fechas porque la demora del Congreso en iniciar el proceso de elección de Contralor pareciera haber favorecido a la Universidad de Nariño para quedar dentro del listado de Universidades acreditadas para hacer los exámenes.

La resolución del Congreso que solicita a la Comisión del Servicio Civil la información sobre universidades acreditadas fue publicada el 21 de enero. Y en el documento de respuesta de la Comisión del Servicio Civil queda evidenciado que la Universidad de Nariño recibió la acreditación el 20 de enero. Es decir, justo un día antes de que en el Congreso recordaran que tenían pendiente el proceso de elección de contralor.

Hace cuatro años, por estas mismas fechas, el proceso para definir quién iba a ser el nuevo de Contralor General de la República ya había empezado y antes de la primera semana de febrero ya se había adelantado la inscripción de candidatos.

Escuche la noticia completa a continuación:

