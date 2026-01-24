Piden al CNE definir reglas de participación para consultas del 8 de marzo

El Procurador General, Gregorio Eljach; el Registrador Nacional del Estado Civil, Hernán Penagos; y el Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez, enviaron una carta al Consejo Nacional Electoral (CNE) en la que solicitan una definición jurídica sobre la participación de organizaciones políticas y candidatos en las consultas presidenciales del 8 de marzo de 2026.

En el documento, las entidades recuerdan que ese día el país vivirá las elecciones al Congreso de la República, de manera simultánea con las consultas populares mediante las cuales los partidos que optaron por este mecanismo elegirán a sus candidatos presidenciales, conforme a la Resolución 01542 del 1 de abril de 2025.

La Registraduría explicó que ya fue expedido el calendario electoral y que desde diciembre se han adelantado mesas técnicas con las organizaciones políticas interesadas en participar, con el acompañamiento de la Procuraduría, el Ministerio del Interior y la Misión de Observación Electoral. En estos espacios se advirtió que la inscripción de candidatos y el sorteo de posiciones en la tarjeta electoral deben realizarse a más tardar el 6 de febrero, fecha en la que también debe autorizarse la impresión y distribución del material electoral, incluyendo el destinado a las votaciones en el exterior.

En ese contexto, las autoridades plantean al CNE el interrogante sobre si los partidos y ciudadanos que participaron en las consultas del 26 de octubre de 2025 pueden volver a hacerlo en las de marzo de 2026. Señalan que una definición oportuna es fundamental para garantizar certeza jurídica, cumplir los tiempos del calendario electoral y asegurar el normal desarrollo del proceso electoral tanto en Colombia como fuera del país.