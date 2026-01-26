6AM W6AM W

Jorge Rojas no aceptará cargo de embajador alterno ante la OEA, señalando problemas en Cancillería

La publicación de su hoja de vida para el nombramiento como “Embajador alterno ante la misión permanente de Colombia ante la OEA sede Washington” se realizó sin su consentimiento previo.

El ex vicecanciller de Colombia, Jorge Rojas. EFE/ Carlos Ortega / Carlos Ortega (EFE)

Jorge Rojas no aceptará el cargo de embajador adjunto ante la Organización de Estados Americanos (OEA) en Washington. Según pudo conocer 6AM W de Caracol Radio, este nombramiento, que apareció de forma inesperada y sin consulta previa, ha puesto de manifiesto una serie de problemas internos que, según fuentes cercanas, afectan a la cancillería colombiana.

