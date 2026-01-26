Maratón por la Salud en X deja impactantes testimonios de pacientes afectados en el país

SALUD

Una ola de denuncias de pacientes y familiares se tomó la red social X en el marco de la Maratón por la Salud, una jornada digital que ha visibilizado las dificultades que enfrentan usuarios del sistema de salud en distintas regiones del país.

El hashtag #LosPacientesTambiénLloran se convirtió en tendencia, reuniendo testimonios sobre demoras en la entrega de medicamentos, interrupciones de tratamientos y problemas para acceder a citas con especialistas.

En medio de este panorama, la Nueva EPS anunció que este martes realizará un encuentro nacional con 22 delegados de asociaciones de pacientes, como respuesta a las quejas acumuladas en los últimos meses.

La entidad ha reconocido dificultades en la prestación de algunos servicios, especialmente en la dispensación de medicamentos y el agendamiento de consultas especializadas.

Uno de los casos más delicados es el de Freddy Fuquén Pedraza, paciente oncológico de 35 años en Bogotá, quien denunció desde el Instituto Nacional de Cancerología que lleva cinco meses esperando un medicamento esencial para controlar una leucemia, pese a haber interpuesto derechos de petición y acciones de tutela sin obtener respuesta de la Nueva EPS.

Fredy de @NuevaEPS_ tiene leucemia aguda un cáncer de rápida progresión. Su vida está en riesgo porque su espera es de más de 6 meses por un medicamento #LosPacientesTambienLloran #MaratonPorLaSalud @Pacientesco pic.twitter.com/Ry8IG2fo1Q — Funcolombiana (@LeucemiaLinfoma) January 25, 2026

También se conoció el testimonio de Miguel Ángel García Taborda, quien aseguró que su madre, afiliada a Famisanar, lleva seis meses sin recibir el medicamento Tegretol D400, lo que pone en riesgo la continuidad de su tratamiento médico.

A estas denuncias se suma el caso de Fania Yerbe Cruz, paciente con una enfermedad huérfana, hipertensión pulmonar, quien advirtió que la interrupción de su terapia puede generar fallas cardíacas potencialmente mortales.

Según relató, pese a contar con un fallo de tutela a su favor, desde noviembre no recibe sus medicamentos, luego de un cambio de droguería que, asegura, no ha contado con órdenes de compra.

Las asociaciones de pacientes señalaron que los testimonios difundidos durante la jornada reflejan una crisis estructural en la garantía del derecho a la salud, y pidieron acciones urgentes al Ministerio de Salud, a los entes de control y a las EPS involucradas para evitar mayores afectaciones a la vida y bienestar de los usuarios.