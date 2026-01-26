Fue aprehendido alias ‘Julito’: responsable de por lo menos 30 homicidios en el área metropolitana

Bucaramanga

En medio de operativos de allanamiento que se realizaron en Lebrija, fue aprehendido alias Julito, un menor de 17 años señalado de ser el sicario de la banda delincuencial Los del Sur y el responsable de más de 15 homicidios en el área metropolitana.

“Se logra primero capturar al menor alias ‘Julito’, a un menor que es hermano de él, a seis personas más mayores, se incautan dos armas de fuego, se incautan dos cajas de munición, aproximadamente 86 cartuchos, tenían además un chaleco balístico de propiedad de la UNP“, indicó el general William Quintero, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga.

Andrés Ardila, secretario del interior de Floridablanca indicó que este menor también sería el responsable de la masacra presentada en Villa Esperanza en octubre de 2025. Incluso, tendría presencia en este municipio al ser responsable de otros homicidios más.

“Este joven delincuente era el sicario del ‘Los del Sur’ que a lo último también se ha vuelto un problema para ellos mismos que no sabían qué hacer con ese delincuente, un delincuente que ya estaba desaforado cometiendo hechos de sicariato y de lesiones personales en la ciudad”, agregó el general de la Policía.

Desde hace más de un mes las autoridades estaban tras la pista de este menor delincuente, incluso un día antes de ser capturado, se escapó en medio de un operativo con el que se iba a dar su captura en el municipio de Girón.