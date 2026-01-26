🔴 EN VIVO | Lluvias en Bogotá HOY 26 de enero: así avanza la movilidad en la ciudad
Siga el minuto a minuto de la movilidad en Bogotá este 26 de enero en medio de las fuertes lluvias.
En la tarde de este lunes, 26 de enero, fuertes lluvias caen en Bogotá, complicando la movilidad de los colombianos en la capital. En el norte y cerca a los Cerros Orientales de la ciudad el aguacero es intenso.
Le puede interesar: Cortes de agua Bogotá y Soacha del 26 al 29 de enero: suspensión por 24 horas en más de 10 barrios
El Ideam adelantó que en la tarde de hoy se esperaban lluvias intensas sobre las zonas Pacífica, oriente y norte de la región Andina.
Vea la actualización de la movilidad por fuertes lluvias en Bogotá aquí:
- 4:32 pm: Se restablece la operación de TransMiCable:
- 4:24 pm: Debido a las fuertes lluvias en Bogotá, hay problemas en la movilidad en varios puntos de la ciudad.
- 4:09 pm: Llueve fuertemente en 14 localidades de Bogotá
- 4:15 pm: Debido a las fuertes lluvias en Bogotá, se reporta la caída de un árbol en la Avenida Carrera 19 con Calle 98
- Llueve fuertemente en Bogotá: así luce la calle 67 con carrera 7