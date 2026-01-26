🔴 EN VIVO | Lluvias en Bogotá HOY 26 de enero: así avanza la movilidad en la ciudad

En la tarde de este lunes, 26 de enero, fuertes lluvias caen en Bogotá, complicando la movilidad de los colombianos en la capital. En el norte y cerca a los Cerros Orientales de la ciudad el aguacero es intenso.

Le puede interesar: Cortes de agua Bogotá y Soacha del 26 al 29 de enero: suspensión por 24 horas en más de 10 barrios

El Ideam adelantó que en la tarde de hoy se esperaban lluvias intensas sobre las zonas Pacífica, oriente y norte de la región Andina.

Vea la actualización de la movilidad por fuertes lluvias en Bogotá aquí:

4:32 pm: Se restablece la operación de TransMiCable:

#BOGOTÁ | A esta hora (4:32 p.m.) se reinicia la operación de TransMiCable por normalización de condiciones meteorológicas en la zona. https://t.co/R0kxQZ2KMp — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) January 26, 2026

4:24 pm: Debido a las fuertes lluvias en Bogotá, hay problemas en la movilidad en varios puntos de la ciudad.

#BOGOTÁ | Debido a las fuertes lluvias, se presentan encharcamientos en:



Av. Primero de Mayo con carrera 19

Carrera 15 con calle 100, N-S

Carrera 7 con calle 92

Calle 51 con Av. Boyacá

Av. Circunvalar con calle 84https://t.co/R0kxQZ2KMp pic.twitter.com/Qxu8gAz3cU — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) January 26, 2026

4:09 pm: Llueve fuertemente en 14 localidades de Bogotá

#BOGOTÁ | A esta hora (4:09 p.m.) llueve fuertemente en las localidades de:



Usaquén

Barrios Unidos

Teusaquillo

Chapinero

Puente Aranda

Los Mártires

Antonio Nariño

Tunjuelito

Rafael Uribe

La Candelaria

Santa Fe

San Cristóbal

Usme

La Candelariahttps://t.co/R0kxQZ2KMp pic.twitter.com/l6QZP9VTMS — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) January 26, 2026

4:15 pm: Debido a las fuertes lluvias en Bogotá, se reporta la caída de un árbol en la Avenida Carrera 19 con Calle 98

#BOGOTÁ | Debido a las fuertes lluvias en Bogotá, se reporta la caída de un árbol en la Avenida Carrera 19 con Calle 98. https://t.co/R0kxQZ2KMp pic.twitter.com/OBNwUW9yu4 — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) January 26, 2026

Llueve fuertemente en Bogotá: así luce la calle 67 con carrera 7