El “Segundo Tiempo” de Félix Gutiérrez: Candidatura a la Gobernación de Córdoba

Montería

En el marco de una multitudinaria movilización política en Planeta Rica, concebida para respaldar la aspiración al Senado de Ana Paola García, el exalcalde de Buenavista, Córdoba, Félix Gutiérrez, reconfiguró el escenario electoral cordobés al anunciar públicamente su candidatura a la Gobernación del departamento.

El pronunciamiento se produjo mientras el reconocido dirigente de la subregión del San Jorge acompañaba a su esposa, la actual representante a la Cámara, Ana Paola García, en un recorrido por las principales calles del municipio, en un acto interpretado como una demostración de fuerza política.

Gutiérrez, cuya trayectoria administrativa y capacidad electoral lo han consolidado como una figura influyente, utilizó una analogía futbolística para definir su estrategia.

Ante sus simpatizantes, declaró: “Y aquí estamos jugando el primer tiempo, el primer tiempo lo terminamos de jugar el 8 de marzo y nos vamos a ganar ese primer tiempo (en referencia a la candidatura de Ana Paola García), para jugar el segundo tiempo con Félix Gutiérrez a la Gobernación de Córdoba”.

Con estas palabras, el líder político vinculó directamente el éxito de la campaña al senado de García con el lanzamiento de su propia aspiración al primer cargo departamental.

Reivindicación de San Jorge

El político fundamentó su proyecto en una reivindicación territorial, enfatizando el peso y las carencias de su región.

“Los he venido diciendo a lo ancho y largo del departamento de Córdoba que la región del San Jorge es la región más rica que tiene el departamento de Córdoba, es la región más votada que tiene este departamento, pero es la región más abandonada, por eso no podemos dejar perder esta oportunidad”, afirmó Gutiérrez.

Este discurso busca capitalizar un sentir regional de abandono y posicionar su candidatura como la oportunidad para revertirlo.

Aunque en ocasiones anteriores había insinuado sus intenciones, el acto en Planeta Rica constituye una de las confirmaciones más directas y claras de su aspiración a la Gobernación.

Este anuncio comienza a despejar el panorama electoral en Córdoba y perfila a Félix Gutiérrez como uno de los contendientes fuertes de la próxima contienda. Su movimiento obliga a recalcular estrategias a otros actores políticos en un escenario que, desde ya, se vislumbra altamente competitivo, marcando el inicio oficial de una carrera que tendrá su primer hito decisivo en las elecciones del 8 de marzo.