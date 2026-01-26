Más de 170.000 estudiantes están sin clases por paro departamental en Córdoba

Montería

Más de 170.000 estudiantes amanecieron este 26 de enero sin clases en 27 de los 30 municipios de Córdoba, tras el paro departamental convocado por la Asociación de Maestros de Córdoba (Ademacor), para exigir dotación laboral.

Ante la jornada, el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, insistió en el diálogo para evitar una futura suspensión de actividades académicas, teniendo en cuenta que apenas inicia el calendario escolar.

Contexto en Caracol Radio: Magisterio anuncia paro departamental por falta de dotación laboral en Córdoba

"Aquí está un gran equipo recibiendo a los maestros, a pesar de que desde mi posición no estoy de acuerdo con que se afecten más de 180 mil estudiantes del departamento por una protesta que se puede solucionar desde el diálogo. Aquí estamos esperando en la Gobernación a los docentes que vienen a ejercer su derecho constitucional como lo es la protesta pacífica”, expresó el gobernador Zuleta.

Según el mandatario departamental, el requerimiento que motivó la protesta, ya estaría en marcha.