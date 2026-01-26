El Pulso del Fútbol: las tres condiciones que pide James Rodríguez para llegar a Millonarios

En un nuevo episodio de ‘El Pulso del Fútbol’, César Augusto Londoño y Steven Arce entrengaron más detalles sobre la posible llegada de James Rodríguez a Millonarios, lo cual sería, junto al de Falcao, el traspaso más importante en la historia de la Liga Colombiana.

En primera instancia, César aclaró la actualidad del volante cucuteño: “James Rodríguez está entrenando en Medellín. Él tiene un preparador físico de nombre Daniel Acosta... Nunca le hicieron propuesta de Atlético Nacional y a James tampoco le interesa entrenar con ellos. Él lo está haciendo solo y en su casa, aunque evidentemente no es lo mismo entrenar con un equipo que hacerlo solo, pero lo hace disciplinadamente”.

Le puede interesar: “En este país se ha vuelto costumbre insultar a James Rodríguez”: El Pulso del Fútbol

Adicionalmente, se refirió al entorno que maneja al ‘10′ de la Selección Colombia, aclarando además que todavía está bajo la batuta de Jorge Menedes: “En cuanto al representante, Jorge Mendes lo sigue manejando, o sea que es quien toma las grandes decisiones con el jugador. Después están dos personajes claves: uno es don Andrés Rubio, tío de James y hermano de Pilar. También está Fabricio Vargas, que es su amigo personal, quien comparte con él y está permanentemente”.

Una vez detallado lo anterior, Londoño advirtió que James Rodríguez “ya recibió una oferta del fútbol de Ecuador” y aunque no se conoce cuál fue el equipo que la realizó, sí se sabe que el sueldo ofrecido era de 3 millones de dólares por temporada. Adicionalmente, hay interés desde los Estados Unidos, ligas de Sudamérica y por supuesto el fútbol colombiano (no solo de Millonarios).

Lea también acá: Fuad Char le cierra la puerta a James: “Cogió un viejito como yo y me hizo viajar hasta Medellín”

Y complementó al respecto: “Hay dos ofertas muy adelantadas, porque la MLS tiene todas las condiciones para poder satisfacer las exigencias de James y el tema económico”.

Las tres condiciones que pide James Rodríguez para llegar a Millonarios

Antes que nada, César Augusto Londoño advirtió que “una oferta concreta de Millonarios no hay”, sino que se le abrió las puertas en caso de que desee llegar al club. “Lo que dice Millonarios es que el problema no es de plata y si él quiere venir, acá se recibe“, señaló.

James Rodríguez y escudo de Millonarios. Fotos: suministrada y EFE. Ampliar

En este orden de ideas, las tres condiciones que pone el mediocampista para su llegada, aclarando que el tema económico no es esencial, son:

“La primera es la competitividad, que tenga una certeza, una seguridad de poder competir y llegar bien al Mundial; la segunda es el manejo de cargas. Todos sabemos que debe cuidar una lesión de sóleo, que no lo ha vuelto a molestar, pero el manejo de cargas es fundamental; el tercer punto, que creo es el más complicado, es el de condición de vida por temas de seguridad, las canchas", expresó.

Y concluyó: “Esas son las tres condiciones que busca James en su nuevo equipo, que son cosas que se pueden manejar y negociar. Oferta concreta de Millonarios no hay, lo que dice el club es que el problema no es de plata y si él quiere, acá se recibe. El problema es que James así lo desee”.

Finalmente, a modo de conclusión, Londoño reconoció que es una negociación sumamente complicada, pero al menos ya hay contactos. “Yo creo que es muy difícil la negociación, pero ya hay un sondeo. No cierro la puerta. Por lo que he podido establecer de las dos partes, a pesar de que es muy difícil, no descarto la opción de Millonarios. Cuando se habló de Falcao, decíamos que qué iba a venir. Yo le doy un 20% de probabilidades para que venga a Colombia”, cerró.