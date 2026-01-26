Cerca de 800 uniformados realizan operativo de desalojo en invasión del occidente de Montería

Montería

El comandante de la Policía Metropolitana de Montería, coronel Héctor Ruiz, confirmó que cerca de 800 uniformados integrarían el operativo que busca recuperar el humedal Berlín, en la margen izquierda del río Sinú de la ciudad, donde fueron construidas más de 900 casas, entre cambuches y de material.

“Empezamos el despliegue desde horas de la madrugada, acompañados de nuestro Comité de Orden Público, Defensoría del Pueblo, Personería de Montería y Procuraduría, para garantizar los derechos de los ciudadanos. Lamentablemente hay desinformación, algunas personas están alentando a que se persista en esta invasión; sin embargo, ya hay una orden judicial, no estamos actuando por capricho”, dijo el uniformado.

“Esta es una tierra que no se puede tomar porque hay un propietario y porque es una reserva ambiental, es un espejo de agua que ya fue deteriorado por aquellas personas que hicieron esta invasión y ahora hay que recuperarlo”, agregó el uniformado.

En medio del desalojo, las autoridades entregaron un reporte preliminar de una persona capturada.

Mientras, las comunidades han empezado a informar sobre viviendas vandalizadas en las últimas carreras de la Urbanización Vallejo.