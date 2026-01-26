Lorena Arboleda Zárate será directora de Procolombia para España

6 AM W pudo confirmar en primicia que Lorena Arboleda Zárate será nombrada como consejera en la Embajada de Colombia ante el Gobierno de España, es decir, directora de Procolombia para ese país.

Puede leer: ProColombia impulsa el turismo en los Andes orientales con la Ruta Exportadora 2025

Este dato, se dio a conocer en el marco de Fitur, en Madrid, por parte de Carmen Caballero, quien entregó pistas de su colega.

Es de destacar que Arboleda Zárate ya fue diplomática colombiana en Caracas, acompañando a Armando Benedetti, y también fue cónsul de Colombia en San Francisco.

Además, por recomendación de Benedetti, estuvo en la representación de Colombia en Nueva York, de donde salió en medio del escándalo de las cartas de Álvaro Leyva, excanciller colombiano.

Le puede interesar: Procolombia y su nueva estrategia para promover el turismo en el país

Siendo así, se confirmó que ya está todo listo para su nombramiento y su aterrizaje en Madrid, donde estaría desempeñando, por lo menos durante los próximos seis meses, el cambio a cargo de directora de ProColombia para España.