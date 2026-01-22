El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Hay nuevo cónsul general de Colombia en Nueva York: se trata de Rafael Ricardo Orozco García

El director de 6AM W, Julio Sánchez Cristo, informó que Colombia tiene un nuevo cónsul general en Nueva York, se trata de Rafael Ricardo Orozco García, quien se desempeñaba como director de América de la Cancillería.

Cabe resaltar que este cargo es uno de los más importantes para la diplomacia colombiana, pues el país tiene tres consulados centrales: Nueva York, Miami y Madrid.

Orozco García es un funcionario de carrera diplomática del Ministerio de Relaciones Exteriores desde 1999. También fue segundo secretario entre 2004 y 2007.

Dirección de América bajo liderazgo del Embajador Rafael Orozco García



Desde @asodiplo felicitamos al Embajador Rafael Ricardo Orozco García por su designación como Director de América. Su trayectoria en la Carrera Diplomática y Consular desde 1999 y su experiencia en diversos… pic.twitter.com/uN4W6RDms2 — Asoc.Diplomática y Consular de Colombia (@asodiplo) August 1, 2025

