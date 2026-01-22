Hay nuevo cónsul general de Colombia en Nueva York: se trata de Rafael Ricardo Orozco García
Este cargo al que llega Rafael Ricardo Orozco es uno de los más importantes para la diplomacia colombiana.
Rafael Ricardo Orozco García. Foto: Asodiplo
El director de 6AM W, Julio Sánchez Cristo, informó que Colombia tiene un nuevo cónsul general en Nueva York, se trata de Rafael Ricardo Orozco García, quien se desempeñaba como director de América de la Cancillería.
Cabe resaltar que este cargo es uno de los más importantes para la diplomacia colombiana, pues el país tiene tres consulados centrales: Nueva York, Miami y Madrid.
Orozco García es un funcionario de carrera diplomática del Ministerio de Relaciones Exteriores desde 1999. También fue segundo secretario entre 2004 y 2007.
Escuche la entrevista completa aquí:
