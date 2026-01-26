Crimen en restaurante de El Peñón y homicidio en el centro de Cali estarían relacionados

El hombre de 30 años murió en un centro asistencial por la gravedad de las heridas. Foto: Policía.

Las autoridades investigan una posible relación entre el homicidio ocurrido en un restaurante del barrio El Peñón y otro asesinato registrado horas después en el centro de Cali, hechos que dejaron además tres personas heridas y que hoy concentran la atención de las autoridades.

El primer caso se presentó en la tarde del sábado en un restaurante ubicado en la calle 1 oeste con carrera 2, en el barrio El Peñón, donde fue asesinado Esteven Valencia Serna, de 30 años. La víctima, según confirmaron las autoridades, no registraba antecedentes judiciales y se desempeñaba como comerciante de tenis, aunque investigan posibles rentas criminales. El hombre presentaba múltiples heridas por arma de fuego en cabeza, tórax, abdomen, espalda, mano y pierna.

Horas después, en la carrera 10 con calle 21, al interior de una panadería en el centro de Cali, se registró el homicidio de Andrés Villamil, de 30 años, conocido con el alias de “Paisa”. En este ataque dos hombres resultaron heridos. De acuerdo con información preliminar, hombres armados ingresaron al establecimiento y dispararon en repetidas ocasiones contra la víctima.

Las autoridades manejan la hipótesis de que personas vinculadas al segundo hecho podrían haber participado en el crimen ocurrido en El Peñón, versión que aún es materia de investigación y que deberá ser confirmada o descartada con el avance de las indagaciones. De manera extraoficial, se conoció que la víctima del centro de Cali presuntamente estaría relacionada con actividades de tráfico de estupefacientes.

En desarrollo del operativo adelantado el día del crimen en El Peñón, las autoridades capturaron a cinco personas, la mayoría con antecedentes judiciales:

• Emerson Barreiro, 21 años.

• Jhon Ordóñez, 29 años, con antecedentes por porte ilegal de armas en Puerto Tejada, Cauca.

• Aroon Asprilla, 29 años, con antecedentes por hurto.

• Luis Arboleda, 37 años, con registros por estafa de menor cuantía y tráfico de drogas.

• Kevin Osorio, 30 años, con antecedentes por hurto de menor cuantía, lesiones personales y tráfico de armas; resultó lesionado durante el crimen.

Durante las capturas, las autoridades incautaron dos revólveres, una pistola, un arma traumática y cuatro teléfonos celulares, elementos que ahora hacen parte del material probatorio dentro de la investigación.

La Fiscalía General de la Nación avanza en el análisis de los elementos recolectados para esclarecer si ambos homicidios hacen parte de un mismo hecho criminal.