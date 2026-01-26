Boyacá sorprendió con un stand tipo boutique en la Feria Internacional de Turismo de Madrid, España

Los mejores productos y servicios del departamento de Boyacá fueron expuestos en la mayor feria de turismo del mundo realizada en Madrid, España / Foto: Prensa Secretaría de Turismo de Boyacá.

Tunja

Terminó la Feria Internacional de Turismo en Madrid, España y la secretaria de Turismo de Boyacá, Ana María Rojas entregó un balance positivo.

“Lo que hay que resaltar es que esta es la la participación por primera vez con stand propio en esta Feria Internacional de turismo. La gobernación de Boyacá decide hacer una apuesta distinta. Colombia, evidentemente llevo una delegación importante con el auspicio de Procolombia y Fitur es un ejercicio de talla mundial, es una internacionalización del país, pero Boyacá ha tenido en años recientes una visibilidad en materia turística muy importante. Nosotros el año pasado fuimos merecedores de premios como los World Travel Awards, fuimos reconocidos como el destino turístico regional de Sudamérica más importante del mundo, además, Boyacá ha sido reconocido por Booking como el tercer destino más acogedor del mundo. Entonces este año decidimos hacer algo distinto, algo que nos ayude como a dar ese paso, el desarrollo económico, turístico más fuerte, más robusto y por eso nos fuimos con un stand propio”.

Destacó el recibimiento que le dieron a Boyacá en España.

“Madrid recibió a Boyacá con los brazos abiertos. Nos fuimos con una propuesta de una ruta turística artesanal, llevamos nuestras artesanías, una propuesta muy interesante e hicimos una convocatoria para unos operadores turísticos para que ellos pudieran participar en la feria con sus servicios turísticos como turismo receptivo”.

Aseguró la secretaria de Turismo de Boyacá, Ana María Rojas que se vendió todo lo que se llevó y los negocios que se alcanzaron.

“Los resultados de la feria para Boyacá han sido muy importantes, no solamente los negocios que podemos cerrar en materia comercial con nuestras artesanías, sino también con los negocios que logramos cerrar en materia de compra de paquetes turísticos, conocimiento del destino y Boyacá presente en Fitur. Muy orgullosos, muy honrados de haber podido representar el departamento.

La funcionaria aseguró que Boyacá mostró una oferta distinta a la que presentan destinos como Cartagena.

“Más allá de una oferta turística lujosa es una oferta turística acogedora. El turismo de Boyacá se caracteriza por ser un destino al que la gente quiere ir a descansar, el turismo religioso, el turismo del deporte, el turismo de bienestar. Nuestro stand en Fitur era quizás el más pequeño de toda la feria, pero la gente nos decía, ustedes son el stand más boutique de toda la feria, porque éramos realmente una muestra pequeñita, un rinconcito de Boyacá, empezando por contarle a la gente dónde queda Boyacá en el mapa de Colombia y como dentro de Colombia tenemos nuestras propias ventajas competitivas”.