Alias “Pechuga” fue capturado: estaría implicado en homicidios y atentados en Santander

Bucaramanga

Las autoridades confirmaron la captura de alias “Pechuga”, en un operativo que permitió desarticular una estructura criminal con presencia en Bucaramanga y Barrancabermeja

El general William Quintero, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, explicó la relevancia de la captura y señaló “alias Pechuga es el máximo cabecilla del jefe de seguros Búcaros de Barrancabermeja y también estaba teniendo injerencia en el crimen en la ciudad de Bucaramanga”.

Asimismo, el oficial indicó que el capturado “Estaba en compañía de su papá, quien habia sido integrante de una estructura criminal, también está relacionado con más de 13 homicidios en el municipio de Barrancabermeja en el mes de diciembre”

Alias Pechuga también es señalado de haber participado en el atentado terrorista contra el peaje de La Lizama, en el departamento de Santander, así como en un ataque contra una patrulla de la Policía Nacional en Barrancabermeja. En este último hecho, los uniformados resultaron con lesiones leves, y se logró la ubicación de un artefacto explosivo en el casco urbano del municipio.

De acuerdo con las investigaciones, el capturado tendría una relación criminal con el ELN y habría sido el encargado de realizar labores de inteligencia para la ejecución del atentado terrorista, además de participar en el transporte de los explosivos junto a otros delincuentes.

En relación con los vínculos del capturado, el general indicó que “era un usuario criminal con el ELN y fue quien realizó toda la inteligencia criminal para ejecutar este atentado terrorista, además de transportar los explosivos”.