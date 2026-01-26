Alerta en Rionegro: falsos servicios de salud estarían siendo usados para estafas

Rionegro, Antioquia

Según informó la Administración Municipal, actualmente no existe ningún convenio vigente con IPS privadas para la realización de valoraciones médicas, exámenes generales, tratamientos alternativos o jornadas de salud que ofrezcan descuentos especiales a nombre del municipio.

En los últimos días, ciudadanos han reportado casos en los que personas o entidades estarían ofreciendo citas para detección de enfermedades, exámenes médicos o procedimientos de salud por fuera de los canales oficiales de las EPS o de la IPS básica de atención, solicitando pagos inmediatos o la suscripción de créditos a través de plataformas externas.

Ante esta situación, la Alcaldía hizo un llamado a la comunidad para verificar directamente con la Secretaría de Salud cualquier información relacionada con citas, procedimientos o jornadas médicas, antes de aceptar este tipo de ofrecimientos. Asimismo, se recomienda extremar precauciones frente a tratamientos que incluyan esquemas de financiamiento, revisando que los costos sean razonables y que las entidades estén legalmente constituidas.

La Administración Municipal también advirtió sobre el cuidado del documento de identidad, instando a los ciudadanos a no entregarlo para estudios de crédito o trámites que no estén debidamente justificados y verificados.