Alerta en Rionegro: falsos servicios de salud estarían siendo usados para estafas

La Alcaldía de Rionegro, a través de la Secretaría de Salud, emitió una alerta a la ciudadanía ante el incremento de denuncias por presuntas estafas relacionadas con falsas jornadas de salud en el municipio y localidades cercanas.

Sara Bastidas Rojas

Según informó la Administración Municipal, actualmente no existe ningún convenio vigente con IPS privadas para la realización de valoraciones médicas, exámenes generales, tratamientos alternativos o jornadas de salud que ofrezcan descuentos especiales a nombre del municipio.

En los últimos días, ciudadanos han reportado casos en los que personas o entidades estarían ofreciendo citas para detección de enfermedades, exámenes médicos o procedimientos de salud por fuera de los canales oficiales de las EPS o de la IPS básica de atención, solicitando pagos inmediatos o la suscripción de créditos a través de plataformas externas.

Ante esta situación, la Alcaldía hizo un llamado a la comunidad para verificar directamente con la Secretaría de Salud cualquier información relacionada con citas, procedimientos o jornadas médicas, antes de aceptar este tipo de ofrecimientos. Asimismo, se recomienda extremar precauciones frente a tratamientos que incluyan esquemas de financiamiento, revisando que los costos sean razonables y que las entidades estén legalmente constituidas.

La Administración Municipal también advirtió sobre el cuidado del documento de identidad, instando a los ciudadanos a no entregarlo para estudios de crédito o trámites que no estén debidamente justificados y verificados.

