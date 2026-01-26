Alerta en India por el virus Nipah: ¿Podría llegar a Colombia? Síntomas y recomendaciones

Hay alerta en el mundo por el virus Nipah que ha vuelto a aparecer. Las autoridades sanitarias de la India han emitido este lunes 26 de enero, una alerta epidemiológica tras confirmar la detección de un nuevo brote del letal virus Nipah, que ha dejado hasta el momento al menos dos casos confirmados y ha obligado a poner bajo vigilancia a cerca de 190 personas por haber mantenido contacto con los infectados.

Lea también: La India emitió una alerta por un nuevo brote del virus Nipah con casi 200 confinados

El Ministerio de Salud en India, ha instado a reforzar la seguridad en los hospitales de la zona afectada, imponiendo el uso de equipos de protección individual (EPI) completos para el personal médico ante el temor a la transmisión de humano a humano.

¿Qué es el virus Nipah?

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el virus Nipah es un patógeno zoonótico que se transmite de animales a humanos, principalmente a través de murciélagos frugívoros o cerdos, así como por alimentos contaminados o directamente entre personas.

De acuerdo con la alerta sanitaria vigente, la India registró sus primeros brotes humanos en Bengala Occidental en 2001 y 2007, cuando se registraron al menos 50 muertos.

Desde 2018, los casos se han concentrado en el estado de Kerala, al sur del país, donde se produjo el último brote en julio de 2025 y se saldó con tres infectados y dos fallecidos.

El temor a la propagación del virus se ha extendido por Asia, llevando a territorios como Tailandia, Nepal o Hong Kong a activar puntos de cribado en algunos de sus aeropuertos, con medidas como controles de temperatura y formularios de declaración de salud.

Le puede interesar: Retiran alimento infantil del mercado por alerta de contaminación: Invima aclaró si llegó a Colombia

¿Cuáles son los síntomas más comunes del virus Nipah?

La infección puede ser asintomática o provocar enfermedad respiratoria aguda y encefalitis potencialmente letal. Los primeros síntomas suelen parecerse a los de una gripe e incluyen:

Fiebre

Vómitos

Dolor de garganta

Mareo

Somnolencia

Alteración de la conciencia

Signos neurológicos

En los casos más graves, la enfermedad puede derivar en convulsiones y coma en un plazo de 24 a 48 horas.

De acuerdo con la OMS, el periodo de incubación suele oscilar entre 4 y 14 días, aunque se han documentado casos de hasta 45 días. Aunque la mayoría de los pacientes que superan la encefalitis aguda logran recuperarse por completo, cerca del 20 % presenta secuelas neurológicas, como convulsiones o cambios de personalidad, y en algunos casos se han reportado recaídas tardías.

Más información: ¿Cuáles fueron las condiciones de salud más buscadas por los colombianos en 2025?

¿Podría llegar a Colombia el virus Nipah?

A fecha, no se han reportado casos del virus Nipah en Colombia. Aunque actualmente existe un brote activo en la India, el riesgo de que llegue al país se considera realmente bajo debido a factores geográficos y biológicos que presenta el país.

Escuche Caracol Radio EN VIVO: